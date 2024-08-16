亞太裔中小企業高峰會 9月4日矽谷登場

ACE每年補助數百萬美元給亞太裔中小企業，當2022年大會主持人宣布三位入圍者各獲得十萬美元補助金時，得獎者喜極而泣，晚宴節目氣氛達到最高峰。（主辦單位提供）

全美亞裔 總商會（National Asian American & Pacific Islander Chamber of Commerce & Entrepreneurship, National ACE）9月4日將在矽谷灣區舉行2024 AAPI Strong亞太裔中小企業高峰會，這是全美亞太裔企業家及領袖最大商業峰會之一。高峰會集合亞太裔企業家及來自各地商會、合作夥伴和社區領袖共同參與企業領導規畫和電子商業發展，首次在矽谷聖塔克拉拉國際會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行。

AAPI Strong年會旨在慶祝AAPI小企業社群和跨代創業精神，主要參與對象是青年創業家獲取資本訊息以及和公司、聯邦政府等簽約機會，聯邦商立法及尋找策略夥伴，並能以一對一方式向成功企業家獲取諮詢的機會。

全美亞裔中小企業高峰會共同支持亞裔中小型企業發展，使其獲得更好的機會，共同促進經濟發展，並推動亞太裔在公共和私營領域，發揮更廣泛的領導作用，倡導AAPI企業，消除創辦、保留和發展企業的障礙，同時培養下一代AAPI企業家、推動AAPI發展，改善AAPI經濟、政治和社會福祉資金取得獲得政府及公司合約機會。

活動同時也共同推動資本準備計畫（Capital Readiness Program），支持AAPI小型企業成長、成功，補助金致力於解決AAPI企業家面臨的緊迫挑戰，並確保新生小型企業能夠獲得資本和能力建設，以便最有效地啟動、經營和擴大業務。

這次的活動包括以人工智慧AI 為主等重要議題，並邀請白宮及聯邦官員及公司行政總裁及中小企業代表們發表看法，討論主題為「人工智慧對未來社會的重要影響及其商業應用」。

大會主題演講者包括國會議員趙美心、加州政府營運署署長黃思敏、財政部副助理部長奎格、美國銀行行政管理總監Carol Lee Mitchell、Williams能源公司主管暨商務部前次長Donald Cravins、Lasting Legacies趙小蘭部長（18屆交通部長、24屆勞工部長並與華人船王趙錫成博士爐邊對話）。

另有AI對談，由日本最大半導體公司Renaissance資深副總裁Saliesh和Al Ricker Entertainment Susan Jin Davis討論世界AI趨勢，分享人工智能在商業世界中的發展及挑戰。

大會議程及研習包括：

一、獲得資本和資金發展業務：了解獲取資本和確保資金以推動業務增長的策略和最佳實踐，包括引導投資選擇和建立牢固的財務合作夥伴關係。與會者將探索各種融資選擇，包括風險投資、天使投資、群眾募資和傳統貸款。了解準備引人注目的推廣、投資者期望和管理財務成長的最佳實踐。

二、技術的未來和我們的勞動力—人工智能和自動化：深入探索人工智慧和自動化對未來工作的影響，並從中找出機遇和挑戰。討論人工智慧驅動的技術如何創造新的就業機會、提高生產力和需要新的技能。

三、人工智慧賦能如何幫助小型企業—實際應用與見解：會議將匯集人工智慧專家和成功的小企業主，探討AI技術如何簡化營運、增強客戶體驗並推動成長與會者將了解經濟高效的AI工具、實際應用以及融入業務策略的實用技巧。

四、如何運用Social Media影響業務：探索商界領袖倡導能改變企業和整個行業經濟潛力政府政策的途徑。學習網紅（Influencer）如何打造品牌，充分利用個人品牌力，展示獨特專業知識、增強領導力並擴大影響範圍。

五、如何建立數百萬美元業務的成功策略：與經驗豐富的企業家、商業專家分享將業務擴展到數百萬美元的成功策略、見解和現實經驗。與會者將了解市場定位、財務管理、創新和領導等關鍵因素。

六、透過供應商多元化增強公平和機會：了解多元化組織如何為社區創造公平和機會，探討如何培育多元化供應鏈不僅能推動創新和競爭力，還能促進公平和經濟成長。

七、應對心理健康：商業世界中，了解為經營企業、面對各界挑戰中的企業家提供資源和支持。參與討論和互動會議，重點關注保持健康的工作與生活平衡、優先考慮自我保健以及促進創業之旅中的整體福祉。

活動將於5時30分至6時30分舉行頒獎典禮，晚宴時間是6時30分至晚上9時。National ACE將表彰為提升AAPI商業社區表現出卓越承諾的AAPI開拓者和行業領導者，大會當晚將公布2024年AAPISTRONG餐廳基金獲獎名單。

晚宴來賓包括白宮、財政部及商務部官員，如商務部次長莫斯謝、總統助理兼白宮亞太裔資深協調員森次、趙小蘭。並由Gold House Founder Bing Chen主持喜福居Chef Chu和瘋狂亞州富豪導演Jonathan Chu的父子爐邊對話。

AAPI Strong中小企業高峰會執行委員部分名單為主席陳鈞亞，共同主席胡立民、賴淑娜，委員林美蓮、翁立波、張筱涵、梅毅端、陳媄晴、陳潤吾、曾雅君、鄭爾康等。

全美亞裔總商會（National ACE）使命是作為亞裔企業利益的強壯支持者，促進、提升，啟發亞裔企業主、創業家、公司領袖的所有議題上，推動正面改變。全國亞裔總商會在全美有130多個關係商會及少數族裔企業組織夥伴。

全國亞裔總商會致力藉由改善經濟發展及影響，增進合作、加強打造社區，培養下一代亞裔企業家及高管，支持，推廣對亞裔企業社有影響的議題。詳情可上網站www.nationalace.org查詢或至ｗww.AAPIstrong.com註冊。