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山景城學區學委恐剩1人 學生家長憂心

記者徐蓓蓓╱山景城報導
羅凱詩（Christine Case-Lo)是目前參選山景城-惠斯曼學區學委人選中最為人所熟知的一位。（受訪者提供）
羅凱詩（Christine Case-Lo)是目前參選山景城-惠斯曼學區學委人選中最為人所熟知的一位。（受訪者提供）

矽谷核心城市之一的山景城境內的山景城-惠斯曼學區（Mountain View-Whisman School District）共有五位學區委員。今年秋季有三位學委的任期屆滿。然而三人中沒有任何一位表示會謀求連任。另有一位任期尚未屆滿的學委宣布要競選市議會議員，如果當選，也要從學區委員會請辭。目前確認留任的學委就只剩下一位。在學區與市府關係正緊張的關頭，這樣的狀況讓學生家長非常擔憂。

其中華裔學委Chris Chiang在今年5月就宣布，自己計畫搬家到紅木城因而會辭去學委職務。他事實上也已經離開學區委員會，並在8月9日正式提交了辭呈。他對媒體表示，希望三個位置的空缺可以鼓勵社區成員積極參選；認為學區委員會有很多重要議題需要做出決定，因而這次選舉非常重要。

Chiang還表示，目前的狀況意味著會有一個全新的多數方，認為這會增加很多對這次選舉的興趣和能量。在此前的學區委員會會議中，他常常是唯一持異見的少數派。他也表達了對學區目前和市府在一些問題，尤其是如何畫分Shoreline地區稅收分歧方面的關切。

Chiang的離職，讓學區內的華人家長非常擔憂和不安，感到了失去代表自己族群發聲的學委。學生家長宋女士表示，亞裔學生和家庭對教育有自己獨特的理念和訴求，和其他族裔關切的議題有異有同。失去唯一的華裔學委，讓她感到失去了發聲的渠道。

在聖塔克拉拉選務處公布的非正式名單中，目前有六人參選山景城-惠斯曼學區學委。其中羅凱詩（Christine Case-Lo)是最早參選也是最為人所熟知的一位。她的公公和婆婆是來自香港的移民。參與本學區事務已經超過16年，是「社區特殊教育顧問委員會」的主席，也是「洛斯阿圖-山景城家委會學習挑戰委員會」的創會會長。

羅凱詩希望，能通過實際的方法讓每一位學生，不論是面臨怎樣的挑戰，都可以在學區內很好地學習和成長。她表示，自己對學區目前面臨的挑戰都有很深刻的認知，認為目前學區和市府緊張狀態不是長久之計，希望以自己務實的做法來穩定局勢，建立良性的工作關係。

學區 華裔 亞裔

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