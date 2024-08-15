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謀殺亞警案 3人受審 1人恐終身監禁

記者劉先進╱屋崙報導
14日舉行的屋崙越南裔警員黎俊（Tuan Le）謀殺案的初審聽證會上，阿拉米達縣高等法院法官特雷維諾裁決認為，證據充分，三名被告將進入審判階段。（警方供圖）
14日舉行的屋崙越南裔警員黎俊（Tuan Le）謀殺案的初審聽證會上，阿拉米達縣高等法院法官特雷維諾裁決認為，證據充分，三名被告將進入審判階段。（警方供圖）

屋崙越南裔警員黎俊（Tuan Le）謀殺案的14日舉行初審聽證會上，阿拉米達縣高等法院法官特雷維諾（Delia Trevino）裁決認為，證據充分，三名被告將進入審判階段。且三人「知道或應該知道」，黎俊在被謀殺時是一名正在執行公務的治安官員。根據這一調查結果，被告之一、27 歲的桑德斯（Mark Sanders）可能被判處終身監禁，不得假釋。

去年12月29日，黎俊臥底執勤，調查一起大麻種植園的入室盜竊案。他在一輛未標記警車的車輛中，被嫌犯開槍擊中頭部，傷重不治，震驚社區。四名男子捲入此案，分別是27歲的桑德斯，31歲的羅素（Sebron Russell）、28歲的布朗（Allen Brown）和35歲的庫珀（Marquise Cooper），他們對指控不認罪，仍被關押在監獄中。

法官特雷維諾表示，她在做出裁決時查閱判例法並考慮每個人的角色。檢方團隊提供充分的證據證明被告桑德斯、布朗和羅素，「知道或應該知道」，黎俊警官在被謀殺時是一名正在執行公務的治安官員。根據這一調查結果，桑德斯可能被判處終身監禁，不得假釋。桑德斯將面臨多項罪行的審判，包括謀殺，特別指控，個人和故意發射槍枝造成重大身體傷害，以及特殊情況指控，包括謀殺正在執行公務的治安官員和駕車謀殺以及二級入室盜竊。

布朗也將因謀殺罪受審，針對他的特別指控包含親自和故意開槍，造成重大人身傷害，以及二級入室盜竊罪。羅素也將因多項罪名受審，其中包括謀殺罪（特別指控謀殺重罪）和三項二級入室盜竊罪。這三人將於8月28日上午在屋崙René C. Davidson法院出庭受審。

法院認為，第四名被告庫珀不是黎俊謀殺案的主要參與者。但根據證據，他將接受三項二級入室盜竊罪的審判。保釋金定為7萬5000元。

桑德斯 屋崙 越南

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