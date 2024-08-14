都布林砸3.7億建新校 與灣區其他學區面臨關校成對比

都布林耗資3億7400萬元建造的Emerald高中，13日迎來了900多名學生。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 發展最快城市都布林（Dublin）耗資3億7400萬元建造的Emerald高中（Emerald High School），13日迎來了900多名高一和高二學生。他們在新校區上課。這也是阿拉米達縣50年來的第一所新高中。

這座校園占地23.5畝，具有多層建築、8個網球場、一個配有10台新型划船機的健身房和一個擁有高聳天花板的學生樓。一旦全部工程於2026年竣工，它還將擁有一個可容納600人的表演藝術中心、一個游泳池和兩座教學樓。

Emerald高中，或從更廣泛意義上，都布林聯合學區 （Dublin Unified）的故事與灣區 其他學區形成了鮮明對比。該地區的大多數學區都在為入學率下降甚至可能關閉學校而苦苦掙扎，而都布林聯合學區卻迎來了強勁的發展勢頭。自2014年以來，該學區新增了約4000名學生。Emerald高中也是都布林自2000年以來開設的第七所新學校。學區計畫在2026年開設第八所學校。

都布林聯合學區的增長，因應該市被評為加州增長最快的城市，人口從2010年的4萬6000人躍升至2020年的7萬3000人。在此期間，灣區的大多數城市幾乎沒有新建住宅。而都布林卻新建了更多的住宅，並建造了許多適合家庭的設施，如一個擁有六條滑道的大型水上公園。

Emerald高中校長羅哈斯（Francis Rojas）在談到校園時說：「這一切都考慮得非常周全。」

他特別欣賞的特色是學校的健康中心，學生們可以在這裡向輔導員諮詢。在過去的10年裡，尤其是在疫情之後，羅哈斯注意到學生需要更多的心理健康支持。現在他很自豪能在Emerald高中有一個專門的空間。

視覺藝術教師道格拉斯（Alisha Douglass）迫不及待地想在Emerald高中開始新的一年，使用新的陶藝工作室。「第一次燒窯會很令人激動，」她說，她今年將教授陶藝和繪畫。

對於學生瓦德拉普提（Jyothsna Vadlaputi ）來說，Emerald高中的田徑場是全校的明星。她在七年級時曾參加過田徑比賽，已經迫不及待地想在新學校和新田徑場上開始新賽季的比賽了。這位14歲的女孩告訴紀事報：「我非常喜歡有一個巨大的跑道，感覺更專業了。」