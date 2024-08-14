不顧警告 男子騎車穿越大蘇爾 滾落100呎山崖

加州1號公路大蘇爾段因塌方，在整個夏天一直保持封閉狀態。（本報檔案照）

一名騎者不顧警告，非法穿過加州 大蘇爾（Big Sur）的一處塌方滑坡路段，隨後從100多呎的懸崖峭壁上摔了下來。儘管他成功被救起並保住性命，但也將至少面臨兩項交通違規指控。

根據Bay Area News Group的報道，一名來自Lucerne Valley的28歲騎者，非法闖入了1號公路（Highway 1)大蘇爾南部的路段。由於山體發生滑坡，該路段在整個夏天一直保持封閉狀態。

根據新聞報道，在此施工的工人曾告訴男子，若他試圖穿過滑坡，「有可能會死」。但這名騎者表示「無論如何他都要試一下」。

據報道，騎者無視道路關閉的標誌，和施工人員的警告，已經觸犯了加州的法律。在他摔下山崖後，施工工人迅速報警。加州公路巡警（CHP）趕到現場後，警員看到滑坡下出現「一個背包和一隻血淋淋的手臂」。

這名傷者一直從山崖墜落到底部的海灘，並在那裡被一輛趕來的直升機救起。據KRON報道，他被送往Natividad醫療中心接受治療，並隨後被CHP逮捕。

目擊者稱，這名男子「似乎神志不清，並抱怨頭部受了傷」。報道稱，該男子說自己在墜落過程中撞傷了頭部，並有一塊石頭划傷了手臂。

騎車人至少面臨兩項指控，包括不服從交通指揮，以及不遵守交通標誌和信號燈。