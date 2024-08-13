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庫比蒂諾商業廣場 成日式料理天堂 拉麵、壽司大排長龍

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
新開的博多拉麵店口味非常道地。（記者徐蓓蓓／攝影）
新開的博多拉麵店口味非常道地。（記者徐蓓蓓／攝影）

蘋果公司（Apple）總部所在的庫比蒂諾市是矽谷重要的核心城市。位於庫比蒂諾市中心地帶的Marketplace Cupertino一直是當地人熱衷的美食廣場。這處廣場近年來餐飲業不斷洗牌，更新換代，日式餐飲店越開越多，並且人氣火爆，連工作日中午都大排長龍。

庫比蒂諾市政府的網站上對這處商場的描述似乎有待更新。因為網站上描述是：「從三明治到法式甜點到珍珠奶茶到魚肉塔可餅都有。你還可以找到手機、銀行、床上用品、金店、乾洗、日曬房和針灸。」

不難看出，最初的規畫是打造一個多元飲食文化，全方位便利生活的綜合性商場。但斗轉星移，原先列出的很多商家已經關店，或搬遷，尤其是餐飲業洗牌很快。不知不覺間，商場的日式料理店越開越多，而且很多都是非常火爆，即使工作日的中午也大排長龍。

目前，Marketplace Cupertino 擁有一家壽司專門店、一家拉麵專門店、一家日式火鍋店、一家日式烤肉店、一家日式咖哩專門店、一家日式泡芙店、一家日式抹茶店。此外還有一家日式食品雜貨綜合超市和一家日式廉價日用品店。商場的馬路對面還有一家吉野家日式快餐店。

目前人氣最旺的莫過於新開幕的關西風味的日式咖哩飯專門店、博多風味的拉麵店以及抹茶甜品店。光顧咖哩店和拉麵店的在工作日中午以周邊的上班族為多，周末則以家庭外食為主。而抹茶甜品店外大排長龍的則是年輕人比較多。

廣場內標誌性的日式生鮮超市Marukai最近也改換門庭，成為著名日系連鎖超市Tokyo Central的一員。不過超市售賣的貨品變化不大，只是在出口處增設了一排抓娃娃機，更加讓人有一秒穿越到日本的感覺。

庫比蒂諾居民張女士感嘆，家門口的這個廣場真是寶藏，每隔一段時間就會有人氣店鋪開出來，令人驚喜。說起為什麼這裡高質量的日式料理聚集，她表示，還是因為周邊有不少日本大公司外派員工聚居。對於她這樣的本地居民來說，步行的距離就可以嚐遍主要的日式料理品種，確實是非常便利了。

日式抹茶店很受年輕人歡迎，周一中午也排隊排到店門之外。（記者徐蓓蓓／攝影）
日式抹茶店很受年輕人歡迎，周一中午也排隊排到店門之外。（記者徐蓓蓓／攝影）
日系超市內的抓娃娃機，讓人一秒穿越到東京。（記者徐蓓蓓／攝影）
日系超市內的抓娃娃機，讓人一秒穿越到東京。（記者徐蓓蓓／攝影）

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