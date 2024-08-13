賀錦麗灣區籌款活動 募得1200萬

賀錦麗日前在灣區參加籌款活動，這次是自7月成為民主黨總統候選人以來，她在灣區參加的首場籌款活動，籌集超過1200萬元。(圖取自賀錦麗臉書)

賀錦麗 日前來到灣區 參加籌款活動，她在舊金山費爾蒙旅館(Fairmont Hotel)向700人發表演說：「目前有兩種截然不同的國家願景。一個是專注在我們的未來，一個是專注在過去。我們是為未來而戰，也是為自由而戰。」

「聖荷西信使報」報導，根據一名競選官員透露，這場門票售罄的活動，是賀錦麗自7月成為民主黨總統候選人以來，在灣區參加的首場籌款活動，籌集超過1200萬元。活動門票價格在3300元至5萬元之間，捐款50萬元者可被任命為活動主席。

現任副總統賀錦麗在演講中，矛頭指向對手、前總統川普與「2025計畫」(Project 2025)，此為保守派團體提出大型政策建議，若川普當選，這些建議將重塑政府並擴大總統權力。

許多加州 民主黨高層出席活動，包括加州州長紐森、來自屋崙的眾議員芭芭拉‧李、加州檢察長邦塔、聯邦眾議員候選人羅達倫、舊金山市長布里德、市議員佩斯金。

賀錦麗是由前聯邦眾議院議長裴洛西介紹上台。裴洛西敦促參與活動群眾，透過動員來佔領陣地，不要在選舉第二天留下遺憾，因為本來做得更多。民主就在選票上。

賀錦麗最近數周的籌款陣勢強勁，在總統拜登放棄連任選後，捐款激增，7月份單月籌款達3億1000萬元。除此之外，宣布明尼蘇達州州長沃爾茲(Gov. Walz)擔任競選搭檔後，她還在24小時內、籌集3600萬元。

在灣區，賀錦麗的候選資格快速崛起，為先前因為拜登與川普可能再次競選而疲憊的民主黨支持者與捐助者，注入新活力。本周稍早，一群名為「支持賀錦麗的創投」(VCs for Kamala)矽谷投資團體，接獲近15萬元賀錦麗競選捐款。根據「紐約時報」報導，捐助人包括LinkedIn共同創辦人赫夫曼(Reid Hoffman) 、億萬富翁投資人康威(Ron Conway)。