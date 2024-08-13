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矽谷知名創投創辦人表態挺川普

編譯廖宜怡╱綜合報導
除了馬斯克，矽谷重量級人物Andreessen Horowitz創投公司兩名創辦人安德里森（見圖）和霍洛維茲也表態支持川普。（網路影片截圖）
除了馬斯克，矽谷重量級人物Andreessen Horowitz創投公司兩名創辦人安德里森（見圖）和霍洛維茲也表態支持川普。（網路影片截圖）

灣區知名創投公司Andreessen Horowitz創辦人安德里森（Marc Andreessen）和霍洛維茲（Ben Horowitz）上個月在其公司播客上宣布，他們將花大錢支持川普競選總統，讓他重返白宮。

安德里森在播客節目中說：「我很多朋友可能會因為我替川普總統說好話而生氣。」

安德里森和霍洛維茲是矽谷最成功新創公司的早期投資者，包括臉書、Airbnb和X（原名推特），是灣區科技界的重要人物。除了提供財務資源，在早期網路時代幫助發展瀏覽器的安德里森，也被認為是科技界具有影響力的頭腦，他經常公開發表政治觀點，偶爾撰寫宣言，他在X上的粉絲人數已達200萬人。

儘管包括馬斯克（Elon Musk）、創投家薩克斯（David Sacks）和李歐尼（Doug Leone）等科技巨頭早已表示支持川普，但安德里森和霍洛維茲的表態引發了創投界的分裂。為了回應安德里森、霍洛維茲和其他創投界「權力人士」支持川普，超過600家創投公司上周公開宣布支持賀錦麗。

舊金山紀事報（San Francisco）指出，雖然安德里森和霍洛維茲現在被視為矽谷創投界右傾的代表人物，但兩人的政治捐獻歷史卻是兩邊搖擺的。

聯邦競選財務紀錄顯示，在個人捐款方面，安德里森在2007年之前支持的幾乎都是民主黨候選人，霍洛維茲在2022年之前更是完全只捐款給民主黨。自1997年以來，安德里森和霍洛維茲和他們的公司共捐出380萬元給民主黨，370萬元給共和黨，向無黨派政治行動委員會捐出共4610萬元。

安德里森和霍洛維茲表示，他們之所以支持川普，是因為相信川普會制定更有利於加密貨幣和人工智慧的政策。他們強調，他們過去四年對科技監管的批評是針對拜登政府，而不是整個民主黨。

根據紀事報的分析，Andreessen Horowitz公司的政治捐獻不只限於兩名創辦人，員工也捐出了可觀的獻金。

數據顯示，自2011年以來，該公司員工和創辦人一樣，在兩黨之來回搖擺。從2011年到2017年，除了2014年以外，Andreessen Horowitz大部分員工都支持共和黨，直到2023年才轉向民主黨，大部分捐款都是該公司的普通合夥人歐法洛（John O’Farrell）和狄克森（Chris Dixon）捐出的。

川普 民主黨 灣區

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