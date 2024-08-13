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行駛灣區高速路 本周起測試

記者王子涵╱舊金山報導
本周起Waymo無人車將在灣區高速路上測試，目前只面向內部員工搭乘。（美聯社）
本周起Waymo無人車將在灣區高速路上測試，目前只面向內部員工搭乘。（美聯社）

Waymo公司發言人12日表示，本周起Waymo無人車將在灣區高速路上開始測試，目前只面向內部員工搭乘。這意味著公司的無人車業務，有可能擴展至灣區的其他城市，為乘客創造最有效的路線。

Waymo發言人卡普（Sandy Karp）表示，與公司擴張其他業務一樣，Waymo將繼續遵循安全框架所概述的標準流程，並借鑒在加州和亞歷桑那州公共道路上多年行駛的安全和成熟經驗。

卡普表示，Waymo將循序漸進的推廣新技術，首先將為Waymo內部員工提供在舊金山高速上的出行服務。在此期間，員工將就服務和乘客體驗提供回饋意見。

Waymo表示，相比本地公路，上高速路行駛將有效縮短乘車時間。公司舉例，若乘客從Lake Merced前往Oracle球場，走280高速將比走城市道路速度快50%。

該公司補充道，無人車實現在高速路上行駛，將有助於Waymo將無人車業務擴展至洛杉磯和奧斯汀等，交通堵塞嚴重的城市。

加州交通局官員沒有立即回應Waymo的決定。

高速公路測試對於Waymo無人車來說並不完全陌生，該公司過去幾年一直在鳳凰城的高速路上開展測試，並由一名人類駕駛員駕駛。今年年初，Waymo開始在沒有駕駛員的情況下測試無人車在高速上的行駛。

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