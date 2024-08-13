舊金山至少857無家者 被送往別州、加州各縣

舊金山市加強清理無家者帳篷作業。（市長辦供圖）

舊金山 市長布里德(London Breed)日前要求加強對無家者的「返鄉」(Journey Home)計畫的執行力度，要求所有市府部門和工作人員，在為無家者提供住房和庇護所之前，優先考慮買大巴車票安排出城等服務。

舊金山市加強清理無家者帳篷作業。（市長辦供圖）

因8月開始加強清理無家者帳篷之後，舊金山的庇護所使用率接近95%，市府隨即推出返鄉計畫，將無家者送回到來處。通過向無家可歸者和支持性住房局，以及公共服務局了解，占比最多的是27%無家者被送到加州 各縣。其次是被送往俄勒岡州，緊隨其後的是內華達州、德州、俄亥俄州、亞歷桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、愛荷華州，以及印第安納州。

田德隆社區清理街道之後。（工務局供圖）

布里德表示，外來湧入的無家可歸者數量不斷增加，當地服務機構無法再給予支持。舊金山在安置長期遊民 方面取得了進展，但通過數據發現，來自外地的無家者人數增加。加強返鄉力度，就是確保城市各部門，用好市府的出城計畫，來應對外地無家者日益增長的趨勢。

田德隆社區清理街道之前。（工務局供圖）

「返鄉」計畫並不要求無家者在被送去的地方有家人或是固定的家庭，只要有與無家者相關聯的人事物即可，如保存有曾經的居住地址等。

舊金山市加強清理無家者帳篷作業。（市長辦供圖）

自2022年8月以來，舊金山已將至少857名無家者送往其他州和加州各縣，其中洛杉磯、沙加緬度和漢寶德(Humboldt)是加州遊民返鄉的三大目的地。舊金山自2005年以來，「搬遷援助」(Relocation Assistance)與「歸途」(Homeward Bound)計畫，已安置了1萬3000多名無家者。

需要遵守指令的部門包括無家可歸和支持性住房局(HSH)、公共服務局(HSA)和公共衛生局(DPH)。政令的具體內容，要求所有直接與無家可歸者接觸的市府與合約工，在提供任何其他市政服務(包括住房和庇護所)之前，先提供市政出城援助計畫。要求向急救人員(包括警察、消防員和護理人員)提供講義，包括提供有關市政府的出城搬遷服務的資訊和聯絡電話。還將建立一個追蹤系統，發布遊民已返鄉的有效數據。

據市長辦公室數據，從其他州或加州其他縣搬到舊金山的無家者人數，從2019年的28%增加到了今年的40%。在舊金山居住了十年以上的無家者人數，從2019年的43%下降到14%。