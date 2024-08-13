康曲柯士達縣假警察電騙案頻仍 恐嚇未履行陪審員義務

康曲柯士達縣警局提醒市民，小心歹徒的「未履行陪審員義務」等慣用騙術。圖為康縣警局的網站主頁。(cocosheriff.org)

康曲柯士達縣三年多以來，有騙徒冒充警察打電話給居民，以收話人未履行陪審員義務等理由，恐嚇要前往逮捕。歹徒還在重施故技，而顯然還是有人上當。因此警方再度呼籲居民留意。

舊金山 紀事報報導，最近的一個周二下午，68歲的薩諾克(Christine Sanok)接到一個從925區域號碼打來的電話，那是康曲柯士達縣的區域號碼。智慧手機上沒有說「Scam Likely」(可能是詐騙)。於是她接了電話，另一端傳來一名頗具權威性的男子聲音。

那人自稱是康曲柯士達縣警局的戴維斯警官(Sgt. Brian Davis)，背景還有警用無線電的靜電雜音。他知道薩諾克的姓名和住址。他告訴薩諾克她被徵召當陪審員，但沒有在周一出席聯邦法院的案子，某某法官親自簽署逮捕令，他現在手持逮捕令。但如果薩諾克在電話上付罰款，可免牢獄之災，而且那筆錢後來是可以歸還的。

薩諾克想起，幾個月前確實收到一張法院寄來的陪審團徵召令，但她不記得是什麼時候要出庭。這時假冒的戴維斯警官催促她趕快去買現金卡 或匯票，這時薩諾克才覺得不對勁。她跟那名男子說，她要親自到縣警局去把事情釐清。但那名男子勸她別那麼做，因為在警察局裡付罰款，可能要耗掉好幾個鐘頭。

最後薩諾克堅持要先問警局，她跟警察局連絡，才發現那是已經行使好幾年的詐騙伎倆。這時她審閱跟那名男子通話時所作的筆記，才發現那人的故事漏洞百出，但當時她有點恐慌，沒看出破綻。她提醒民眾，碰到這種事先冷靜下來，別因為騙徒給的恐嚇或威脅把錢送進去。

康曲柯士達縣警局表示，未履行陪審員義務是慣用的騙術之一，另一個是開付費高速公路(toll road)沒有用FasTrak通行證，收費局的人員現在來催討過路費和罰款。共通之處是，騙徒有相當詳盡的受害人資料，電話接通馬上可以說出姓名和地址，讓受害人以為真的是政府機關的人員來催帳。