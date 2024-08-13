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Outside Lands音樂會附近廁所 赫見男屍

記者王子涵／舊金山報導
警方表示，初步調查發現死者並非謀殺致死，目前沒有證據表明該事件與戶外音樂節相關。（記者王子涵／攝影）
警方表示，初步調查發現死者並非謀殺致死，目前沒有證據表明該事件與戶外音樂節相關。（記者王子涵／攝影）

舊金山消防局證實，在周日金門公園Outside Lands音樂節現場附近，發現一具遺體。當局在下午1時05分左右接到報警，稱在裴洛西路（Nancy Pelosi Drive）手球場附近的一個便攜廁所內發現一名男子。

據消防局表示，便攜式廁所的門是鎖著的，急救人員不得不強行將門打開。救援人員發現男子已停止呼吸，當場宣布死亡。

便攜式廁所的位置位於音樂節場地的東邊，步行需25分鐘，距離約為1.5哩。

目前尚不清楚該男性死者是否是戶外音樂節的參與者。Outside Lands音樂節從9日到11日，吸引超過20萬遊客參加，死者的死因尚不清楚。

警方表示，初步調查發現死者並非謀殺致死，目前沒有證據表明該事件與戶外音樂節相關。

這也是Outside Lands音樂節連續第二年在結束的最後一天，發現有人死亡的案例。

去年，一名女性在Stow湖被發現死亡，其遺體被裝進一個行李袋裡，事發地點距離音樂節現場約半哩。

舊金山警局表示，2023年11月有兩人與這位37歲女性死者的死因有關而被捕。

警局在11日下午證實了發現男性死者，但沒有提供更多信息。

舊金山 裴洛西

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