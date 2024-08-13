嬰兒潮世代老化 金山等地老年病學醫師短缺

隨著 「嬰兒潮 」世代步入老年，舊金山和其他地區的老年病學醫師供不應求。（取自pexels）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，隨著 「嬰兒潮 」世代步入老年，舊金山和其他地區的老年病學醫師供不應求。

99歲的溫丁（Mabel Winding）坐在舊金山家中臥室的輪椅上，穿著鮮艷的花紋連衣裙和優雅的紅色外套。韓姓醫師（Stacy Han）湊近她，說話清晰而刻意，生怕溫丁聽不清。

像韓醫師這樣的老年病學醫師專門治療65歲及以上的老人，通常意味著要處理複雜的醫療狀況、跌倒、記憶問題、日常生活活動以及有關生命終結的敏感對話。

在舊金山和美國其他地區，隨著 「嬰兒潮 」一代的老齡化，進入老年醫學專業的醫師數量跟不上需求，預計未來幾年全國老年醫學醫師短缺的情況將進一步惡化。

據美國老年病學會（American Society of Geriatrics）估計，美國大約有7300名獲得醫學會認證的老年病學醫師，相當於每 1萬名65歲及以上的病人中就有一名老年病學醫師。

舊金山加大老年病科（UCSF Division of Geriatrics）主任沃爾特（Louise Walter）說，理想情況下，這一比例應接近每 1000名病人或甚至每500名病人中有1名老年病學醫師。「這絕對是一個巨大的需求，」她說。

由於舊金山是一個快速老齡化的城市，80歲及以上人口比例預計將從2020年的5.6%增加到2060年的16%，是加州 所有縣市中預計增幅最高的，因此醫療缺口在這裡顯得尤為重要。

據全國保健勞動力分析中心（National Center for Health Workforce Analysis）預測，2026年全國將短缺600名老年病學醫師；到2036年，預計缺口將增至1740人。目前尚不清楚舊金山的短缺情況，因為沒有城市一級的數據。

沃爾特說，也許令人欣慰的是，舊金山的老年人可以獲得比許多其他城市更多的老年病學醫師，部分原因是舊金山加大擁有美國醫學院中最大的老年病學醫師培訓項目之一。而且這裡的老年病學醫師的工作環境非常廣泛，包括醫院、療養院 、社區環境以及像韓醫師一樣的病人家中。

舊金山加大的一項名為 「居家護理」（Care At Home）的計畫提供居家護理。沃爾特說，進入該項目曾需要等待數月，但現在平均只需39天。

「老年醫學非常以病患為中心，」韓醫師說。「很多事情都圍繞著患者的價值觀和目標，以及他們希望自己的未來是什麼。它將許多複雜的醫學知識與共同決策相結合。」