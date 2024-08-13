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灣區高中生手機鎖Yondr袋 開學首日混亂

編譯組／綜合報導
灣區二高中新學年新政策， 學生到校後手機須放入Yondr袋內上鎖，學區總監認為此措施將在整個學年中得到很好的回報。（電視新聞截圖）
灣區二高中新學年新政策， 學生到校後手機須放入Yondr袋內上鎖，學區總監認為此措施將在整個學年中得到很好的回報。（電視新聞截圖）

據ABC7電視台報導，狄布洛山聯合學區（Mount Diablo Unified School District）正在嘗試一項新的試點計畫，要求伊格納西奧谷高中（Ygnacio Valley High School）和狄布洛山高中（Mt. Diablo High School）的學生全天將手機放入特製的帶鎖小袋。直到放學前，學生們都無法使用手機。

學區總監克拉克（Adam Clark）說：「我們在班級走訪和校園巡視時發現，學生們一直在玩手機。當我們與老師和學生交談時，他們實際上承認『我上課時在看 TikTok，我應該專心聽老師講課』。」

提供這種小袋的公司名叫Yondr，一直在與全國各地的學區合作。德州大學（University of Texas）的一項研究發現，禁用手機的學校學生考試成績提高了6%。克拉克說，他們的研究結果很有希望。

「學生們發現他們在課堂上更投入了，」他說，「曾經在午餐時間和課間休息時，他們會在校園裡與以前從未見過的人碰頭。」

然而，這項新規定並沒有受到一些學生的歡迎。

「我們必須使用它，」狄布洛山高中高三學生克洛辛斯基（Niki Klosinski）說，「我們必須使用它，根本不能解鎖。我們不能在午餐、早午餐或任何時候使用它。只能在緊急情況下使用。」

她說，並不是每個人在開學第一天都有這個小袋子。

她說：「第二節課時，很多孩子到午餐時還沒有。這已經是第四或第五節課了。這樣看來，他們不可能照顧到每個孩子。」

克拉克說，他知道這將是一個過渡期，但認為這個措施將在整個學年中得到很好的回報。

他說：「幫助他們實現自己的夢想和願望，你知道，為我們的學生創造安全的環境。」

學區 德州 TikTok

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