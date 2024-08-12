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洛斯阿圖藝術節 亞裔巧思吸睛

記者徐蓓蓓╱洛斯阿圖報導
曾文章利用來自自然界的砂石、貝殼、草木等創作藝術作品。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
曾文章利用來自自然界的砂石、貝殼、草木等創作藝術作品。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

洛斯阿圖扶輪社公園藝術展10日至11日在林肯公園舉行。洛斯阿圖藝術展是加州最重要的露天藝術展之一。2天的時間內，有超過150位組委會精心遴選出的藝術家展示他們從木雕、繪畫、到編織等不同形式的藝術作品。亞裔藝術家的作品別具巧思，深受歡迎。

來自洛杉磯的台美藝術家曾文章（Jeff Tseng)並非美術科班出身。從小在桃園鄉下長大的他，對於自然中的美獨具慧眼。20多年前他來到美國從事蠟燭生意，後面又經營藝術玻璃。但藝術玻璃品行業的過度惡性競爭，讓他感到厭倦。

疫情期間他將目光投向身邊的一草一木，利用來自自然界的砂石、貝殼、草木等創作藝術作品。沒想到另闢蹊徑，反而走進更廣闊的藝術空間，也受到更多人歡迎。他的作品野趣天成，溫暖生動。每一位在展位前駐足流連的觀眾，出來時臉上都掛著會心的微笑。

曾文章表示，目前最大的煩惱是不負責任的仿製者抄襲，因而從來不在網路上售賣作品。好在作品非常受歡迎，短短的展出期間，手上已經收穫一大把訂單。

灣區長大的胡曉寧（Carolyn Li)媽媽是台灣人，爸爸是美國人。 她說，自己從兩三歲開始就喜歡上畫畫，後面也一直學習繪畫藝術。她熱愛灣區的自然風光，尤其是優勝美地的美景，因而和大陸移民二代的先生常常出門旅行。自己的畫作也多是表現優勝美地和灣區沿海地區的景緻。

灣區越南華裔藝術家Mark Tran祖籍廣東，幼時隨家人從越南來到美國，是第二代陶瓷藝術家。他燒製的瓷器多為童趣的動物藝術造型，還可以種上加州盛產的多肉植物，鮮活生動，讓很多孩子愛不釋手。

據悉，本次藝術展收入將有10萬元捐贈給本地高中的學生講學基金和慈善機構。藝術展現場不僅有爵士音樂表演、免費的兒童遊藝。本地中餐名店「喜福居」也設攤供應招牌的「雞肉麵條沙拉。」

曾文章用不同顏色的貝殼創作的作品。（記者徐蓓蓓╱攝影）
曾文章用不同顏色的貝殼創作的作品。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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