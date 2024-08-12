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慈濟深耕灣景區15年 發放貧童物資

記者王子涵／舊金山報導
慈濟舊金山支會作為活動中唯一的華人慈善機構，為社區兒童發放書包、制服、跳繩、文具等物資。（記者王子涵／攝影）
慈濟舊金山支會作為活動中唯一的華人慈善機構，為社區兒童發放書包、制服、跳繩、文具等物資。（記者王子涵／攝影）

舊金山灣景區日昨舉辦返校日活動，慈濟舊金山支會作為活動中唯一的華人慈善機構，為社區兒童發放書包、制服、跳繩、文具等物資。慈濟舊金山支會慈善組組長黃淑雲表示，慈濟深耕灣景區已是第15年。

灣景區是舊金山犯罪率最高的區域之一。由於其獨特歷史原因，居民多數為低收入家庭、少數族裔、移民等弱勢群體，即便是慈善機構也很難深入進社區展開工作，對於下一代的教育資源也是十分欠缺。

黃淑雲表示，慈濟剛來到灣景區時，發現學生的制服經常反穿，「孩子告訴我們，只有一套制服可用，只好一三五穿正面，二四穿反面，不能洗。」黃淑雲說，「今年在發放制服的基礎上，又開始發五顏六色的襪子，很多孩子都喜歡。」

她表示，慈濟注重人文關懷。其志工每周深入社區發放新鮮水果和蔬菜，關注孩子的健康。在返校日活動中，為解決兒童肥胖問題，鼓勵孩子戶外運動，慈濟開始發放跳繩和籃球，但前提是在現場跳繩100次。每跳20下，可得到一包無糖海苔。

「我們不是只是發東西，而是要帶動孩子運動健康，帶動孩子的自尊心，將社區融合在一起。」黃淑雲說，「我們一直在根據社區的實際需要，而改變方式。」

黃淑雲表示，下一代是社區的希望，那些從小受到慈濟幫助的孩子，在大學畢業後會選擇成為志工，繼續回饋社區，成為孩子們的榜樣。她也鼓勵更多華人新居民參與社區活動，與不同族裔相互交流融合。

黃淑雲說，慈濟其中的一名非裔志工是更生人，出獄後還伴有酗酒的問題。但現在成為了一名慈濟志工，教育青少年預防犯罪。「愛沒有敵人，慈悲沒有邊界。」她說。

市長候選人丹尼爾羅偉（右二）及妻子也加入志願者的團隊，為當地青少年發放物資。（記...
市長候選人丹尼爾羅偉（右二）及妻子也加入志願者的團隊，為當地青少年發放物資。（記者王子涵／攝影）

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