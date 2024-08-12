加州最繁忙機場之一 SFO推動國際旅客回流

楊重賢是舊金山歷史上首位華人機場委員會主席。（取自SFO官網）

加州旅遊業消費在2023年達到破紀錄的1500億元，超過2019年的145億元，宣告該州旅遊業在疫情 後的全面復甦。舊金山 國際機場（SFO）作為加州最繁忙的機場之一，在2023年接待近4700萬名遊客，為推動國際旅客回流發揮關鍵作用。

本報專訪舊金山機場委員會華人 主席楊重賢（Malcolm Yeung），分析SFO在旅遊復甦中角色和挑戰。

楊重賢表示，機場委員會的職責是制定與監督政策，以確保機場成為一個歡迎所有遊客的空間，尤其是國際旅客。SFO是舊金山灣區的門戶，是城市和區域最重要的基礎設施和資產，對當地經濟至關重要。

舊金山的經濟發展很大程度上依賴旅遊業的貢獻。根據該市旅遊部門SF Travel的數據，旅遊業在2023年為城市貢獻6億元的稅收，支持全市18%、近6.3萬個工作崗位，遊客在地的消費預估達88億元。同時，位於舊金山市中心的華埠，成為城市最富有特色的旅遊目的地，國際旅客成為社區數百家小商業的生命線。

楊重賢表示，疫情對於旅遊業的打擊是「毀滅性的」，對於華埠同樣如此。「2020年，SFO接待的乘客減少了97%，自那時起我們便開始了恢復的工作。」他強調，「得益於SFO與各個國家的旅遊部門、航司積極的外展工作，目前SFO已經恢復或超過疫情前的水平。」

然而全面復甦並非是回到與原來完全相同的情況。楊重賢指出，歐洲旅客的回流超出預期，超過疫情前的水平，亞洲旅客基本與疫情前持平，其中來自台灣和日本的航班數翻了一倍。

2020年1月前，美中每月航班數量維持在50次左右，疫情爆發後銳減到每月4次。自2023年11月開始恢復後，每月維持在20次，剛剛過去的五月創下疫情後新高的25次。（SFO公共信息官道格提供）

「中國旅客僅僅恢復到一半的水平，而數據表明中國旅客的消費能力是最高的，無論是機場內的消費還是在城市中。」楊重賢指出，在2024年初，中國旅客僅是疫情前的25%，這對於華埠與舊金山的經濟影響尤為明顯。

楊重賢表示，旅遊業未來的發展仍存在挑戰，特別是美中關係緊張導致的航班限制。根據SFO公共信息官道格（Doug Yakel）提供數據，2020年1月前，兩國每月來往的航班數量維持在50次左右，疫情爆發後銳減到每月4次。自2023年11月開始恢復後，每月維持在20次航班，其中5月創下疫情後新高的25次。

舊金山國際機場（San Francisco International Airport）作為加州最繁忙的機場之一，在2023年接待近4700萬名遊客，為推動國際旅客回流發揮關鍵作用。（SFO公共信息官道格提供）

楊重賢指出，國際關係的影響已經超出機場委員會的能力範圍，但依舊對美中旅遊業的復甦保持積極態度。他談到年初參加訪中代表團的經歷，盛讚中國的政府官員、旅遊業領袖和航空公司的代表，對於兩國關係的重視和感激。「舊金山是通往中國的第一個門戶，也是亞洲通往北美的門戶。作為一個美籍華人，我為這座城市感到驕傲，也為自己是華人感到驕傲。」楊重賢說。

SFO機場採取多項措施吸引新的國際航班，如擴大「航空公司激勵計畫」（ACIP）、減免航班起降費等，同時支持市場營銷，與SF Travel合作推動旅遊市場的復甦。

楊重賢自2019年受市長布里德（London Breed）的委任，出任舊金山機場委員，並於2023年成為該市歷史上首位華人機場委員會主席。他表示自己深知肩負重任，不僅要代表華裔社區，更要確保機場與城市倡導的多元文化保持一致。