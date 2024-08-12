日本7-11人氣牛奶吐司雞蛋三明治 現身灣區門店

7-11的雞蛋三明治近日升級為牛奶吐司，更加接近其日本門店產品。（取自7-11網站）

日前，7-11便利店宣布將在美國門店引入其日本 門店熱銷的一些產品，包括人氣招牌產品雞蛋 三明治，但並未確認具體的時間和地點。

上周三，有人發現舊金山 市中心的門店有上架新的牛奶吐司雞蛋三明治。店員表示，這批產品是周二到店的，目前還沒有其他新的日本產品。據悉，位於屋崙的另外兩家門店也有到貨這款三明治。

不過購買這款三明治的客人發現，這一產品和日本門店售賣的雞蛋三明治還是有差異的。日本門店三明治吐司烤焦的邊緣都有切掉，但是美國的都沒有切。感覺更是原來美國門店雞蛋三明治的升級版，只是現在使用了牛奶吐司而已。

目前舊金山這款三明治的售價是5.29元，比南加5.99元的售價略低。

南灣李小姐每次往返台灣和美國的時候，都常常會過境日本。7-11便利店的美食一直是她的心頭好。她說，自己剛來美國的時候，驚訝美國的7-11和日本怎麼差那麼多。在日本的時候恨不得天天去，從抹茶拿鐵到即食便當，沒有一個不好吃。到美國以後，反而很少去。她非常希望美國門店能早日引入價廉物美的日式便利店美食。

7-11在一份聲明中表示，正在於7-11日本公司分享經驗和心得，包括和即食產品生產商合作引入新的產品：「我們一直在不斷發展門店即食產品的品類，在不同地區提供不同的品類來滿足當地顧客的喜好和需求。」

7-11是日本食品文化的重要部分，雖然最早是一家在德州創立的公司，但自2005年以來就為一家日本公司所擁有。7-11美國門店內熱氣騰騰的熱狗和甜膩的雪葩（雪酪、sorbet）是其招牌，但日本門店卻以高品質的美味食品而聞名。

7-11的執行長井阪隆一（Ryuichi Isaka）今年6月份對彭博表示自己認為應該從依賴汽油和香菸的商業模式向產品為主導的模式轉型。他說：『這當中的關鍵就是即食食品。』

今年3月，當三角飯糰第一次出現在7-11舊金山門店的時候，引發了其他日本門店人氣美食登陸美國的熱切期待。結果後來卻證實是一出鬧劇。一位本地表演藝術家只是想用此舉來證明，如果日式便利商店美食登陸美國，「人們會有多激動。」