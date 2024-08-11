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都鐸風格修道院1150萬賣療養中心

記者徐蓓蓓／舊金山報導
多名我姐妹會（Dominican Sisters)日前以1150萬元將其療養中心Santa Sabina出售給非盈利組織。（取自Santa Sabina療養中心網站）
多名我姐妹會（Dominican Sisters)日前以1150萬元將其療養中心Santa Sabina出售給非盈利組織。（取自Santa Sabina療養中心網站）

「信使報」報導，位於聖拉菲的多名我姐妹會（Dominican Sisters)，日前以1150萬元將其療養中心Santa Sabina出售給非營利組織霍夫曼學院（Hoffman Institute)。這處療養中心最初建於1939年，用於計畫加入修道會的年輕女性住宿之用。

霍夫曼學院的網站稱其「致力於變革性的成人教育、精神成長以及個人領導力的提升。」據悉，該組織將利用購入的物業來運營其七天住校課程項目。這一宣傳可以「改變人生」的課程收費是5350元。

學院在聖拉菲第4街有行政辦公室，並在北諾瓦度的San Antonio Road教授課程。諾瓦度的物業是2021年以1600萬元購入的。今年5月，學院以2000萬的價格把佔地193畝的諾瓦度物業售出。原因據說是物業面積過大，超過了使用需求。

多明我會的修女自1970年以來就將Santa Sabina作為療養中心對各種信仰的修行者開放。2023年9月修女們因為成員數量下降，維護費用日增，以1150萬元價格出售此處物業。

這處都鐸-哥特風的建築靈感來自位於英國Stoke-on-Trent的多名我會寺院。中心內有可以容納40到60人的小教堂，同等規模的祈禱室，可容納100人的會議室，可容納60人的餐廳，38間臥室，一個圖書館， 帶壁爐的圖書館，可以容納12人的小會議室，3間員工辦公室，一個內庭院，一間隱修茅草房以及一間圓頂氈房。

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