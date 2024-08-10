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高利率、通膨拖累 灣區旅館買賣交易大減

編譯組／綜合報導
加州與灣區旅館收購交易大幅減少，此被認為是「後新冠」經濟問題的新跡象，包括高利率等，仍持續傷害疲弱的全加州旅館業。(取自Choice Hotels官網)
加州與灣區旅館收購交易大幅減少，此被認為是「後新冠」經濟問題的新跡象，包括高利率等，仍持續傷害疲弱的全加州旅館業。(取自Choice Hotels官網)

加州與灣區旅館收購交易大幅減少，此被認為是「後新冠」(post-coronavirus)經濟問題的新跡象，包括高利率等，仍持續傷害疲弱的全加州旅館業。

根據追蹤加州旅館業市場的旅館買賣交易經紀商「Atlas Hospitality Group」新報告，2024年前6個月，投資人在北加州旅館業共支付4億4750萬元。

報告指出，相較於2023年前6個月，北加州旅館銷售量較2023年同期6個月，急遽下降36.9%。

2024年前6個月，南加州旅館收購活動總額為7億3940萬元，「Atlas Hospitality Group」報告估計，此期間銷售總額比去年同期下降53.7%。

今年上半年，加州旅館採購額總計為11億9000萬元，比去年前6個月減少48.5%。

根據Atlas Hospitality Group報告，今年前六個月，在艱難的旅館投資市場中，有三筆旅館買賣交易，受到關注：

1.阿拉米達縣：有一家旅館被收購。位在屋崙、擁有148個房間的「La Quinta Inn」，交易金額為1200萬元。

2.聖他克拉拉縣：一間旅館被收購。位在聖荷西的「Comfort Suites San Jose Airport」，收購金額為1025萬元。

3.舊金山：最昂貴的旅館交易，以1650萬元購進擁有136間客房的「Da Vinci Hotel San Francisco」。

「Atlas Hospitality Group」報告顯示，由於利率上升的持續影響，加上營運成本、尤其是勞動力與保險費用增加，正在抑制旅館銷售數量與價格。

加州 投資 利率

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