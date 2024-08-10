33號提案管制房租 聖荷西市長反對

聖荷西市長馬漢反對加州第33號提案，希望聖荷西能在市中心等區建設更多住房。圖為聖荷西街景。（記者江碩涵／攝影）

加州 第33號提案（Proposition 33）引發了廣泛關注和激烈辯論。該提案旨在廢除加州法律禁止城市限制建於1995年後單戶住宅和公寓的租金 上漲，這意味著，未來的租金控制可能不僅適用於1995年之前建造的住房，還可能涵蓋新建住宅和單戶住宅。然而，聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）以及全州22位市長組成的新聯盟對此提案表示強烈反對。

33號提案又被稱為「租客正義法案」，原本加州法律限制地方政府對1995年後建造的住房及單戶住宅設定租金上限，33號提案目標就是要讓地方政府獲得更多權力來管制租金，並且將租金管制的範圍擴張到之前被豁免的房屋上。而反對方，就是不想要讓地方政府有更多權力來限制租金管制。

馬漢市長表示，33號提案通過，可能會阻礙加州各城市的住房發展，特別是對新建住房的投資和開發造成嚴重影響。馬漢強調，作為市長，他要確保聖荷西市能夠在市中心和靠近公共交通的區域建設更多的住房，以應對不斷上漲的住房需求和成本。

隨著投票日的臨近，第33號提案的支持者和反對者之間的爭論愈演愈烈。該提案最終能否通過，將對加州未來的住房政策和市場產生深遠影響。而無論結果如何，住房危機仍將是加州各城市領導人和居民面臨的重大挑戰。