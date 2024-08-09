北加福智企業營 「白色巨塔」侯文詠將開講

北加福智企業人士生命成長營將於8月24日在聖荷西舉辦，邀請暢銷小說「白色巨塔」的作者侯文詠（屏幕左）、新力量學派創始人莊雪椒（屏幕右）擔任講師。（記者葛歆睿／攝影）

北加 福智企業人士生命成長營（簡稱：企業營）將於24日在聖荷西 舉辦，邀請暢銷小說「白色巨塔」作者侯文詠、新力量學派創始人莊雪椒擔任講師。

上午的課程中，如証和尚將透過網路連線，與兩位成功企業家阮蘇由、陳國雄對話。回顧他們人生的轉折關鍵點，一起思考企業和生命的關係，從事企業的真實意義。

下午的課程中，莊雪椒將介紹「快樂的泉源—觀功念恩」，帶領學員正視自己的痛苦，並探討苦樂究竟從何而來。讓大家機會認識新的力量，找到新的力量，進而幫助自己和身邊的人得到快樂。

侯文詠將透過線上分享他棄醫從文的經歷，為什麼放棄高薪的醫師工作，人生的感受和體驗，以及如何歷事練心成為人生的贏家。

北加福智企業營召集人蕭煖圓表示，日常老和尚於2001年在台灣中油舉辦第一屆企業營，至今已經舉辦了23屆，有超過2萬5000人參加。日常師傅認為企業人士在社會上佔有舉足輕重的地位，若是他們的心靈能夠得到提升，更多的正向思考，並關心世界，那就可以影響更多的人。

蕭煖圓說，北加福智自2015年起舉辦企業營，到今年已經是第10屆。每一次都反響積極，學員們表示感動與受用。

北加福智企業發展部主任邱盟方說：「一個人無法用相同的自己，得到一個不同的未來。」面對無止境的生活壓力，想要突破困境，放下身上背負的重擔，讓生命變得充實有意義，關鍵在於心的轉變。心會改變一個人看待事物角度和思維方式，進而影響行為和結果。企業營就是這樣一個改變生命的起點。

8月1日至17日前十位推薦人將獲贈侯文詠簽名書。費用為個人50元，兩人或以上同時報名40元，需各自填寫報名表，並在「结伴參加」一欄註明同伴姓名。費用包括點心、午餐、學員手冊等，繳費方式主辦方將另行通知。

時間：8月24日上午9時至下午6時

地點：北加福智（地址1338 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131）

電郵：[email protected]

報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6pegqWV6IL2VByVItACOcScFzgtpdJ-CFVFeQDCghYDkjA/viewform