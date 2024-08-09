加州議員推臨時住房法 應對遊民危機

加州參議員貝克呼籲民衆支持臨時住房法案。(發布會視頻截圖)

加州 參議員貝克（Josh Becker）和聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）8日聯合宣布推動「臨時住房法案」，即SB 1395法案，以應對加州日益嚴重的無家可歸危機。這一法案的核心目標是通過簡化審批流程和加快建設速度，迅速為無家可歸者提供安全的臨時居所。

當天的新聞發布會中，貝克指出，加州無家可歸人口比例高居全美之首，其中67%的無家可歸者沒有庇護 所，遠高於全美20%的平均水平。這種嚴重的不平衡，導致加州街頭的無家可歸者麵臨極高的暴力、疾病和意外死亡風險。他指出，臨時住房是幫助無家可歸者過渡到永久住房的重要一環。通過這個法案，地方政府將能夠更有效地利用現有資源，快速搭建過渡性住房，避免遊民 在街頭遭受更多痛苦。

臨時住房法案的措施包括：簡化分區和建設審批流程，減少了繁文縟節，加快了建造速度。地方政府可以更快地建造這些緊急住房，從而更迅速地為遊民提供庇護。同時該法案還鼓勵使用創新的建築技術，如3D列印技術，以更低的成本、更快的速度建造高質量的臨時住房單元。這些臨時住所不僅安全、舒適，還可以快速安裝和移動，能夠適應不同的安置需求。

這一提案得到了社會各界的廣泛支持。包括聖地牙哥、舊金山等多個加州城市的市長以及多家非營利組織都表示，這項法案為解決無家可歸問題提供了切實可行的解決方案。

灣區委員會（Bay Area Council）代表布朗（Lewis Brown）表示：「加州的遊民問題在全美獨有無偶的嚴重性，讓這項法案顯得尤為重要。我們迫切需要這樣的解決方案，來緩解當前麵臨的嚴峻問題。」

同時，臨時住房法案更加注重務實和創新。通過簡化流程和擴大資源使用，將有助於減輕加州無家可歸者的生存壓力，拯救更多生命。