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紀事報民調：布里德是更多選民首選

記者王子涵╱舊金山報導
在最新民調中，布里德成為更多選民的首選。（記者王子涵╱攝影）
在最新民調中，布里德成為更多選民的首選。（記者王子涵╱攝影）

舊金山紀事報新民調結果顯示，現任市長布里德（London Breed）在選民首選候選人一項，領先於其他競爭對手，選情仍然十分接近，根據排序投票製（Ranked Voting）規則，有兩位挑戰者具有相當的競爭力。

民調中，28%的選民將布里德作為首選，相比2月份民調中的18%提升很大。2月的紀事報民調顯示，布里德將輸掉選舉。

但自那以來，麥法恩（Mark Farrell）與丹尼爾羅偉（Daniel Laurie）支持率變化不大。約有20%選民將麥法恩作為首選，與2月變化不大。約17%的選民支持羅偉，與年初的16%也持平。安世輝（Asha Safai）的支持率從8%下降至5%。市議長佩斯金（Arron Peskin）獲得了12%的支持率，但排名僅位於第四。

猶豫不決的選民比例減少了，大約18%的人尚未做出決定，大約是2月份的38%的一半。

民調共調查了804位選民，時間在7月31日至8月5日，誤差範圍為3.5%。

民調機構認為，布里德的支持率上升得益於，選民對她的工作表現和在舊金山的生活質量的進步。儘管仍是有59%的選民不滿意布里德，但相比2月份的71%已經有所下降。

排序投票制讓選民的第二、第三選擇變得愈加重要，每一輪計票中，最後一名的候選者將被淘汰，其選票重新分配給次位候選者，直到有一名候選者勝出。

這意味著即便布里德獲得最多的首選票，仍有可能輸掉選舉，取決於選民如何排序候選人。對於布里德，她必須應對來自對手和許多不喜歡她的選民，大約四分之一的選民計畫將她列為最後一位，10%的選民會將麥法恩、羅偉和安世輝列在最後，另有25%的選民將佩斯金放在最後。

民調機構Sextant Strategies & Research總裁布朗（Jonathan Brown）表示，選民知道想要誰、不想要誰，關鍵在於他們是否會填寫所有候選人的名字，以及對排序的考量有多深入。

儘管最終結果難以預測，不過羅偉成為選民中最常見的第二選擇，22%選民都將他列為第二，但同時，羅偉近半數的二選票都來自於首選麥法恩的選民，所以羅偉需要麥法恩在階段計票中被早早淘汰，才能獲得這些選票。

麥法恩獲得了第二多的選票，是支持布里德和羅偉選民中最常見的第二選擇。

亞裔選民的投票大致均衡，27%支持布里德，25%支持羅偉；此外，選民對排序投票制的看法分歧，約一半選民偏好這一制度，而40%更喜歡傳統投票制度。

舊金山市長競選的五位主要候選人，左起安世輝、丹尼爾羅偉、麥法恩、布里德、佩斯金。...
舊金山市長競選的五位主要候選人，左起安世輝、丹尼爾羅偉、麥法恩、布里德、佩斯金。（記者王子涵╱攝影）

民調 投票 舊金山

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