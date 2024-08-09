布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

從左到右：亞裔警察協會前主席林毓成、市長布里德、縣警長宮本、亞裔消防員協會前主席陳俊業。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）8日宣布，獲得多位亞太裔公共安全領袖的背書和支持。在一份競選宣傳單上，28位背書人的名字被列出。

布里德強調自己在降低犯罪率、統籌不同執法部門合作拘捕毒販、解決無家可歸者、幫助1.5遊民 脫離街頭流浪等公共安全政績，包括謀殺案降低42%、車輛破窗盜竊減少56%、車輛盜竊案減少18%、搶劫案減少21%、入室盜竊減少14%。

縣警長宮本（Paul Miyamoto）表示，市長布里德在減少犯罪方面已經證明了她的領導能力，將犯罪率降至十年來的最低，確保縣警擁有所需的資源填補警員空缺並留住有經驗的縣警員。她帶領這座城市朝著正確方向前進。布里德統籌各級執法部門，包括縣警局、市警局、國民警衛隊、加州公路巡警、聯邦緝毒局和聯邦檢察官辦公室，共同打擊露天毒品市場，去年共拘捕了超過3000人。

亞裔 消防員協會前主席陳俊業表示，舊金山在過去幾年面臨前所未有的挑戰，遊民問題具有挑戰。然而，最高法院的裁決賦予市府更多權力清理營地，正在看到改善。在這項裁決之前，市長布里德已經在取得成果，並會在未來更積極地解決無家可歸問題。

「布里德非常關心亞太裔社區，並努力確保舊金山是歡迎任何人來到的地方。」舊金山亞裔警察協會前主席林毓成表示，「仇視亞裔情緒在全國任何地方都不應存在，打擊亞裔仇恨犯罪是市長布里德的首要任務之一。例如，她聘用更多能講粵語和國語、並且深植於多元文化社區的警員。這有助於促進警察與社區之間的良好關係，讓應急人員能夠繼續與單語種居民和商戶建立信任。」

為布里德背書的州級官員包括：檢察長邦塔、前審計長余淑婷、財務長馬世雲；縣市級官員包括前市議會議長余鼎昂、縣警長宮本保羅。

其他官員及社區領袖包括，州民主黨前副主席王兆華、教委林謙悅、市民主黨前主席蔣美琴、小商業委員會主席許綺玲、前市立大學校董李康儀、娛樂委員會副主席王思惠、華埠街坊會主席李兆祥、警委余健全、華鷹會主席李天壽、人權委員余愛蓮、港口委員李德志、中華總商會監事會主席黎偉傑、亞太裔傳統基金會主席鄭可欣、著名僑領僑領方李邦琴、舊金山亞裔警察協會前主席林毓成、亞裔消防員協會前主席陳俊業、社區領袖蘇勵妍、麥浩妍、高慧琍、孫以驥、陳美玲、羅余傑茜、陳永興。