無人送貨車Nuro 獲准在灣區4市營運

加州車管局（DMV)批准Nuro公司在灣區洛斯阿圖、蒙洛公園、山景城以及巴洛阿圖四市測試運營其無人送貨車。（記者徐蓓蓓╱攝影）

總部位於矽谷山景城的Nuro公司日前獲得加州車管局 (DMV)批准，在洛斯阿圖、蒙洛公園、山景城以及巴洛阿圖四市測試運營其無人送貨車。

被稱為R3的Nuro第三代無人車體積更大、更快，單次充電後相比此前的型號行駛距離也更長。 車管局的批准許可顯示：R3無人車被允許全天後運營；可以在包括小雨、輕度到中度有霧的情況下，在乾或濕的人行道或瀝青路面行駛，限速每小時45哩。比此前的R2快了10哩。

和此前的型號一樣，R3的設計並不包括載客，只用於派送貨物，但這一點在未來有可能改變。Nuro的運營長查朋(Andrew Chapin)表示，科技的成熟、機器學習和全系統人工智慧的應用，正在解鎖貨物派送之外的機會。

Nuro公司此前已經利用自己的豐田普銳斯車隊與Uber Eats合作，進行了一些自動駕駛的測試，R3的運營也會以此為依照，但是車裡不再會有一位安全員。

查朋表示，R3更快的速度意味著可以覆蓋更廣闊的地區。除了灣區之外，公司還計畫在休斯頓測試商業派送服務，兩大都會 區的測試運營加起來可以服務到15萬人，他還對Nuro的安全記錄非常自豪，聲稱在公司所有車隊超過100萬哩的行駛記錄中，從未有過車禍過錯。

車管局的撞車報告顯示，今年到目前為止有過四起涉及Nuro無人車的事故，兩起在山景城，另外兩起在巴洛阿圖，損壞都比較輕微且無報告人員傷亡，其中兩起事故中Nuro並非過錯方，另外兩起事故中，發生碰撞時車輛都在人工駕駛模式。

查朋表示，Nuro一直與地方司法機構有緊密合作，來確保公眾安全，公司很多的無人車測試都在山景城，部分也是因為已經和該市建立了良好的關係：「我們真的在努力和社區建立信任關係，並且確保在發布新科技的時候政府起到的是積極作用。」

據悉，Nuro計畫在9月份山景城市中心舉辦藝術與美酒節上展出R3無人車。