聖荷西夫婦搬到義國 救婚姻成功

為挽救婚姻，原來住在加州聖荷西的薩伯列夫夫婦搬到義大利小鎮居住，並協助振興了這個垂死的小鎮。（YouTube截圖）

對任何人際關係而言，在異國購買和翻新房屋是一項重大的考驗。但對過去住在聖荷西的一對夫婦來說，在風景如畫的義大利 小鎮買下一棟破舊的房屋，是為了挽救他們的婚姻。

現年60多歲的夫婦克莉斯汀娜和彼特‧薩伯列夫（Christina and Pete Sobolev）2011年在網路上看到一則廣告，在義大利南部卡拉布里亞（Calabria）史卡萊亞（Scalea）附近的山頂村莊，聖塔多梅妮卡塔勞（Santa Domenica Talao）有一處荒廢的住宅出售。他們決定買下它。

現在，這對已結縭35年的夫婦在當地正努力引進想要過美好生活的新住民，幫助重振這座義大利垂死的村莊。

克莉斯汀娜對美國有線電視新聞網（CNN）說：「15年前，彼特和我決定在義大利購買房地產 。我們在加州 的生活很美好。但當我和處於同一人生階段的朋友聊天時，我注意到一個令人不安的模式，那就是：許多夫婦正準備離婚。」

克莉斯汀娜和彼特認為，他們需要一個共同目標，才能維繫婚姻，重燃對生活的熱情。克莉斯汀娜說：「就在那時，我決定在另一個語言、文化、生活觀完全不同的國家買一棟房子。」

接著，薩伯列夫夫婦於2009年搬到聖塔多梅妮卡塔勞，花了三到四年的時間翻修這棟兩間臥室的住宅。2015年，他們成立了自己的旅行社Super Savvy Travelers，主要銷售郵輪訂位。後來受到新冠疫情的影響，公司開始朝為那些想要在義大利購買房地產的人提供服務。

多年下來，他們在當地建立起一個強大的商業網路，包含房地產經紀人、搬遷專家、翻譯、建築師、建築商和工程師，協助提供任何「空降」到當地的人翻新廢棄房屋所需的一切。他們推動了聖塔多梅妮卡塔勞約35棟房屋的銷售和翻新，在這個人口約1200人的小村莊，創造了一個大型的外籍人士社區。

薩伯列夫夫婦說：「聖塔多梅妮卡塔勞原本只是個有許多年久失修廢棄房屋的小鎮。現在擁有一個充滿活力的外籍人士社區，受到當地人的歡迎，挽救了這座美麗的小鎮。」

克莉斯汀娜表示，大部分選擇在這裡購屋的人都即將退休。他們如果不是全年住在此地，就是一年至少會有六個月待在這裡。

薩伯列夫夫婦已經決定在聖塔多梅妮卡塔勞定居，克莉斯汀娜很高興地表示，他們為了挽救婚姻移居義大利的行動「完全成功」。