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愛樂之城電影音樂 飄進戴維斯音樂廳 舊金山交響樂團激情演奏

記者王子涵／舊金山報導
曾榮獲奧斯卡最佳原創音樂、最佳原創歌曲等14項大獎的電影「愛樂之城」，日前在路易斯戴維斯交響音樂廳上演。(記者王子涵／攝影）
曾榮獲奧斯卡最佳原創音樂、最佳原創歌曲等14項大獎的電影「愛樂之城」，日前在路易斯戴維斯交響音樂廳上演。(記者王子涵／攝影）

曾榮獲奧斯卡最佳原創音樂、最佳原創歌曲等14項大獎的電影「愛樂之城」（LA LA Land），日前在舊金山戴維斯交響音樂廳上演。電影曲作者賽奇爾（Justin Hurwitz）指揮舊金山交響樂團（San Francisco Symphony），將一段在好萊塢發生的浪漫喜劇故事，重現給舊金山的交響樂愛好者。

當天多數的觀眾都不止一次觀看電影，但交響樂團的現場演奏，給予了觀眾全新的視聽享受。

電影的第一幕講述著由高斯林（Ryan Gosling）飾演的爵士樂手塞巴斯蒂安（Sebastian Wilder），帶著女主米婭來到爵士樂酒吧，領略爵士樂的魅力。「爵士樂手每個人都在作曲、編曲、演奏。這是衝突、也是妥協，每次演奏都是全新的歌曲，每晚都是不一樣的，這非常令人激動。」

直到觀看舊金山交響樂團的演出，現場觀眾或許會完全理解塞巴斯蒂安台詞的意思。

現場不少年輕的華裔觀眾，並不是現場音樂活動的稀客，但這確實是他們第一次踏進交響樂廳。中場休息時，他們細數著電影中令人動容的橋段。

華人Linda Zhang說：「觀感上給我的感受是相同的，但現場演奏配合無配樂版的電音，這是一次不一樣的感受。」

Linda Zhang說，現場音樂永遠不如錄音或電影原聲中的完美，但這些瑕疵往往才是樂趣所在。她提到，高斯林迫於生計，在餐廳中反復彈奏聖誕歌曲，以及之後加入電子樂隊。「當你在現場聽到穿著燕尾服的鋼琴手彈起聖誕歌曲時，全場都忍不住大笑，好像他也是被逼迫的一般。」

在整場表演中，舞台燈光的變幻與銀幕上的主色調相對應。如高斯林在餐廳彈奏聖誕歌曲時，燈光變成了綠色和紅色；高斯林在黃昏下獨唱時，舞台變成了紫色。且當交響樂團開始彈奏，加入電影劇情時，燈光也會配合亮起，提示觀眾電影原聲與交響樂聲的區別。

即將到來的2024至2025交響樂季，舊金山交響樂團將邀請中國著名鋼琴家郎朗，與...
即將到來的2024至2025交響樂季，舊金山交響樂團將邀請中國著名鋼琴家郎朗，與交響樂團音樂總監薩洛寧聯袂進行開季表演。(記者王子涵／攝影）

即將到來的2024至2025交響樂季，舊金山交響樂團還將邀請中國著名鋼琴家郎朗，與交響樂團音樂總監薩洛寧(Esa-Pekka Salonen)聯袂進行開季表演。音樂會定在9月25日上演。

交響樂 舊金山 爵士樂

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