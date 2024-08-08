柏斯菲卡世界狗狗衝浪錦標賽 數千人觀賞

灣區 柏斯菲卡(Pacifica)每年夏季舉辦世界狗狗衝浪錦標賽(World Dog Surfing Championship)，上周六那天有20隻狗展現功夫， 吸引了數千人和許多狗欣賞。有兩位狗主分別遠從日本和巴西 來參賽，有興趣親眼目睹的讀者，請把明年的比賽日期空出。

舊金山 紀事報報導，這項比賽是在柏斯菲卡的馬爾海灘(Linda Mar Beach)舉行，10歲的梗犬卡森(Carson)在去年得到小型犬的冠軍以及整體的冠軍，牠是第一個出場表演的，這是牠第五度參加比賽。卡森的主人納卡諾(Jill Nakano)現在是狗衝浪的教練，她表示會成為衝浪狗的犬隻，首先要喜歡下水，沒有這個先天的喜好，不太可能成為衝浪狗。

七歲的黑色拉布拉多犬愛娃(Ava)，參加的是大型狗的競賽。牠的主人推德(Jason Twedt)指出，愛娃還不到一歲的時候，就已經在聖地牙哥的海邊跟他一起衝浪。推德表示，周六的浪很難掌控，一波接著一波來得太緊密，而且浪頭太高，對狗來說挑戰性太大了一點。

魯卡斯(Jewel Lucas)是裁判之一，她表示評分有好幾個項目，狗在衝浪板上待多少時間固然重要，牠們是不是平衡得好、是摔下衝浪板還是很優雅的躍下、牠們是不是看起來有信心、是不是很快樂，這些都是打分數的項目。

14歲的蜜糖(Sugar)雖然年齡好比百歲的人瑞，但牠參加了中型狗的比賽。狗主魯斯坦(Ryan Rustan)讓牠乘著一波浪向海灘前進，一路都沒有落水，最後浪頭把牠淹沒，擴音器傳來宣告：別擔心，每隻狗都穿了救生衣(life jacket)。過了好幾秒鐘，蜜糖的螢光綠救生衣在浪花中浮現，觀眾對牠的本事報以掌聲。

裁判最後宣布名次：整體贏家(overall winner)是巧克力拉布拉多犬「可可」(Cacau)，狗主莫瑞拉(Ivan Moreira)是從巴西帶牠來參賽，第二名是蜜糖。各項目的贏家以及比賽的視頻與照片，請上surfdogchampionships.com瀏覽。