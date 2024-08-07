徐安籲教委會 盡快公布關校計畫

徐安呼籲校監和教委會盡快發布關校實施計畫 。（記者李怡╱攝影）

舊金山教委候選人徐安最近要求校監和教委會，盡快告訴家長關校的實施計畫。她指出，無論哪些學校將被關閉，家長和教師都需要知道過渡計畫，以便他們能夠為自己和家人做好準備。

校監計畫在9月的教委會會議上提交關閉學校的名單，但教委會將在12月才進行投票 。

徐安指出，華裔 學生家長關心，關校名單是否會在這三個月內改變，現在應該做的就是讓家長們知道關校的實施計畫，校監需要與教委會和公眾分享他的關校實施計畫。

徐安為華裔家長發出疑問：被關學校的家庭是否會被安排在就近的學校？這些家庭是否能夠優先選擇他們想去的有座位的學校？將有哪些額外的資源可用於支持受影響的家庭和教師? 合併的學校將如何吸收新學生、教師、助教和其他工作人員？這些學校將如何引導和歡迎新學生、家長和工作人員進入他們的學校？

徐安表示，因校區已經被加州 教育廳所派的財務顧問監督，他們也有權利否決任何教委會做出涉及財政的決定。「我們都需要接受學校將被關閉的事實。現在學區能做的事，就是控制如何順利地實施關校的計畫，減少對我們的學生、家庭、教師、助教和其他工作人員的負面影響，讓他們能夠為他們的家庭做計畫和準備。」