華裔、非裔、越裔 首次聯合巡邏小西貢

華裔東主Nolan Wong所擁有的一家洗衣店，曾在小西貢社區犯罪衝擊波中被數次盜竊。他說，參與巡邏的人越多，越能聚集人氣，傳遞正面訊息，鼓勵民眾來消費。（記者劉先進╱攝影）

台山同鄉會屋崙華埠 社安隊、非裔社區、越南 裔社區和屋崙警局的聯合巡邏隊6日在小西貢巡邏，希望增強社區合作，增強治安。這是聯合巡邏隊首次在小西貢行動。

華裔東主Nolan Wong所擁有的一家洗衣店，曾在之前的小西貢社區犯罪衝擊波中被數次盜竊。他說，參與巡邏的人越多，越能聚集人氣，傳遞正面訊息，鼓勵民眾來消費。

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮說，來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺泳華（前譯鄺潤華，Run Hua Kuang）1日在東屋崙的家中午睡，一顆子彈穿過墻壁，擊中他的頭部，從左眼射出，他目前在重症監護室搶救。得知悲劇後，市長盛桃辦公室已提供住房或財務上幫助，希望協助鄺家租房或渡過這一難關。

莊錦鎮期望透過此事，提醒社區注意安全，並表示，當天的巡邏聯合了台山同鄉會華埠巡邏隊，非裔社區牧師和越南社區商戶以及警局，希望更進一步瞭解商戶和社區，展示各社區的合作。

管理轄區包含小西貢的警局隊長余劍倫（Alan Yu）說，他參加過多次社區會議，每個人都在問，華埠社區和台山同鄉會如何保護華埠安全，在自己的社區如何採取有效措施？這次聯合巡邏可以瞭解到，市民挺身而出，與警員合作。