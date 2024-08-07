申請成為長者護理者 最高獎金6000元 8/30截止

加州老齡局鼓勵，有意學習護理者可在8月30日前提交激勵獎金申請表，領取最高6000元獎金。（截圖自官網視頻）

加州 正面臨未來5至10年長者和殘疾成年人護理者日益匱乏的問題，加州老齡廳（The California Department of Aging）通過CalGrows計畫，培訓並開展直接護理人力的專業生涯，以彌補這個缺口。CalGrows鼓勵、支持、並提供激勵獎金給提供居家和社區服務（HCBS）的護理者，有意者必須在今年8月30日前提交激勵獎金申請表，領取最高6000元獎金。

迄今全州各地已有超過1萬3000名護理者參與過培訓課程，符合條件的申請人已領到總額超過700萬的激勵獎金。

加州老齡廳總監迪馬瑞奧斯（Susan DeMarois）說，CalGrows項目在彌補加州面臨的護理人力缺口上起了很大作用。全州各地包括許多婦女和少數族裔在內，數以千計參與本計畫的護理者，不但參加免費培訓課程，在強化技能的同時，還領到最高6000元的激勵獎金。項目為受薪的直接護理者和無薪的親友護理者提供前所未有的良好機會，學習新的技能，改善現有技能，為長者和殘疾成年人提供最優質的護理，鼓勵加州所有的護理者抓緊機會，在CalGrows計畫於2024年9月30日截止前充分利用這個免費的培訓課程。

Calgrows.org 網站提供超過600個免費遠距或面對面的課程，受訓者可以根據主題、地點、和語言來搜尋CalGrows網站用九種語言提供的課程，其設計內容是以滿足加州多元族群需求為考慮。主題包括：失智者護理，以病患為中心的溝通，協助行動不便者的技巧，醫療專業人員自我護理，如何管理慢性疾病和護理團隊齊心協力。

符合條件領取最高6000元激勵獎金的受薪護理者，必須在2024年8月30日前提交激勵獎金申請表（https://calgrows.org/get-paid）。CalGrows課程可通過網路在9月30日前參與，但所有激勵獎金申請表格必須在8月30日前提交。