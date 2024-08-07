舊金山無人機執法 彌補警員緊缺

舊金山市長布里德(左一)、警察局長史考特(右二) 和地檢長謝安宜(左二) 6日向媒體演示無人機安全執勤計畫。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德(London N. Breed)、警察局長史考特(William Scott)和地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)6日在舊金山警察局向媒體演示無人機安全執勤計畫。舊金山警察局(SFPD) 已使用無人機幫助對如盜竊和汽車盜竊犯罪的逮捕和刑事指控，助舊金山保持十年來低犯罪率的紀錄。

當天在舊金山警察局總部舉行的簡報會上，布里德、史考特、謝安宜和SFPD的代表分享了無人機經驗，以及根據最近E提案部署無人機的信息。會上指出，無人機的使用使得報警回應時間更快、更精確，提高了警員安全、避免不必要的警察追捕，以及很好的彌補了警察人員短缺的不足。

目前，SFPD已部署六架無人機，更多無人機正在部署中。史考特承諾，所有無人機操作員均獲得聯邦航空管理局 (FAA) 的第107部分認證。警方正在將無人機與自動車牌讀取器 (ALPR) 和公共安全攝影機等其他技術結合，以更有效、有效率地應對犯罪。

布里德表示，新技術正在幫助讓舊金山變得更安全，並繼續追究人們在城市違法的責任。無人機的使用使警察隊伍現代化。

在簡報會上，警局演示兩個無人機執法案例。7月26日，警方在Embarcadero周圍發現了兩名汽車盜竊嫌疑犯，無人機能夠追蹤嫌疑人並確定他們的位置，以便警員前往逮捕嫌犯。另一個是在7月27日，全市便衣警察發現一名汽車竊盜集團，在同一地區對汽車進行竊盜，在無人機的幫助下，舊金山警察局找到了嫌疑人將其逮捕，並追回所有被盜財產。

在這兩起事件中，地檢長都能夠提出刑事指控。兩起案件都已被起訴並正在法庭審理中。

謝安宜表示，舊金山警察局無人機的使用，為地檢處的指控提供了充分的證據，且便於取證。舊金山所有犯罪都將被識別、逮捕和起訴。