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舊金山華語文中心夏令營 體驗台灣大雪山好療癒

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
北加中華文化學習中心台灣遊學夏令營帶灣區小朋友親近自然、療癒身心 。 （受訪者提供）
北加中華文化學習中心台灣遊學夏令營帶灣區小朋友親近自然、療癒身心 。 （受訪者提供）

舊金山華語文學習中心校長李亭儀和庫比蒂諾急難救助協會會長汪昌泰，今年暑期組織台灣戶外夏令營，帶領灣區同學一起參加台灣台中大雪山深山之旅，尋找自然蟲鳥等情形。參加的隊員不僅有灣區華裔小朋友，也有日裔韓裔家庭，非常多元，對於不懂國語的小朋友，還有老師用英文幫助講解。

營隊的台中大雪山之旅，白天觀賞尋找台灣山羌（英文名Formosan Muntjac），晚上由老師帶領尋找白面鼯鼠（學名：Petaurista alborufus）。老師還會教導同學如何正確地去觀賞和觸摸這類動物，是在城市裡長大的小孩沒有過的體驗。

隨隊老師林家民以森林療癒研究取得台大碩士學位，專長森林療癒、竹林療癒、芳香療法、木材教育、環境教育，現任林業保育署、台灣大學和國立屏東科技大學森林療癒講師。林家民在旅途中帶領隊員認識自然，學會用心靈和自然對話，不光是小朋友，連隨行家長也深感到身心獲得放鬆和治癒。

營隊一路在林務局專門地點食宿，還有山野健管師黃雪茹和隨隊慈濟護士江筱嵐幫助照護，全程十分順利。

結束雪山之旅後，營隊成員還可以選擇參加高雄文藻學院的國語學習營。參加夏令營的小朋友和家長都感到不虛此行，收穫滿滿。

灣區 韓裔 日裔

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