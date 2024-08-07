路線調整 聖塔克拉拉谷交通局公布新時刻表

從8月12日起，聖塔克拉拉谷交通局(VTA）更新了部分路線的時間。（記者龔玥╱攝影）

從8月12日起，聖塔克拉拉谷交通局(VTA）更新了部分路線的時間。VTA表示，部分路線有新增和刪減。這次變更一直持續到今年10月28日。具體情況如下：

20號路線：服務時間將延長，從早上6時開始，到晚上8:30結束。

22號路線：周六的工作時間延長至凌晨4:30，周日延長至凌晨2時。

25號路線：在工作日的晚上10:31增加一條從Clove和Ginger出發的東行線路，同時增加一條從Alum Rock Transit Center向西行的線路，終時通向Valley Medical Center。

39號路線：工作日服務時間延長至晚上8:30。

40號路線：周六日服務時間延長至晚上7時，周六增至每35分鐘一班。

52號路線：延長服務時間到晚上7時。

57號路線：將新增一條早上5時從薩拉度加（Saratoga） 和金寶市（Campbell）出發向北行駛的路線，早晨6時22分從West Valley College向北出發。從Bowers和Scott南行的路線將服務時間提前。周六早上5時30出發的服務將改為從早上6時30延長到晚上10時30，周日服務時間為上午6:30至晚上9:30。早上7:30 開始運營，每30分鐘一班。

60號路線：預計周六和周日將提早發車，早上 5:19從聖塔克拉拉Santa Clara Transit Center 出發前往1st和 Metro。

61和64A路線：預計工作日晚間的班次將延長至午夜、周六將增加夜間的班次，周日服務時間到晚上11時。64A也將增加工作日的班次。

64B路線：工作日服務延長至晚上10時，起點和終點均為第7街與Santa Clara路口。

72和73路線：南行的蒙特瑞Monterey站時移動到了Senter街。

86號路線：服務將從早上7時開始。

523快速路線：工作日服務時間從早上5:30到晚上11時，周六服務時間從早上6:30到晚上11時，其中早上7時到晚上7時班次每20分鐘一班。周日工作時間從早上7時到10時，其中早上8時到晚上7時每20分鐘一班。

Kaiser Shuttle由於客流量低，班車服務將停止。

其他時刻表變更：路線20、21、22、27、 37、40、52、59、61、64A、64B、72、73、77、84、85、86、87、89、快速500、快速523和快速568。