指背信棄義 馬斯克對OpenAI、創辦人提新訴訟

馬斯克對OpenAI及其執行長奧特曼提起新訴訟。(圖截取自電視畫面)

馬斯克 (Elon Musk)於5日對OpenAI 與其兩位創辦人奧特曼 (Sam Altman)、布洛克曼(Greg Brockman)提出訴訟，再次稱這家ChatGPT公司背叛了其造福公共利益而非追求利潤的創始目標。

美聯社報導，這起訴訟在北加州聯邦法院提出，稱這起馬斯克案件為「利他主義相對貪婪的教科書故事」(textbook tale of altruism versus greed)。起訴書指出，奧特曼與訴訟中所提及的其他人，「蓄意討好並欺騙馬斯克，利用馬斯克對人工智慧可能帶來生存危險的人道主義關懷。」

馬斯克是OpenAI於2015年成立時的早期投資人，並與奧特曼共同擔任董事會主席。在訴訟中，馬斯克表示，他自己投資了「數千萬元」(tens of millions)，並協助OpenAI招募頂尖人工智慧研究科學家。馬斯克於2018年初辭去董事會職務。當時OpenAI表示，此舉是為了防止利益衝突，因為馬斯克正在招募人工智慧人才、為電動車製造商開發自動駕駛技術。

Tesla執行長馬斯克曾於今年6月撤銷先前針對OpenAI的訴訟，並未做出任何解釋。訴訟稱，當馬斯克在OpenAI創建時提供資金時，他與奧特曼與布洛克曼曾達成一項協議，協助這家人工智慧公司保持非營利組織型態，為公共利益開發技術，並且維持其程式碼開放。

OpenAI發言人在一份電子郵件聲明中表示，正如所述，有關馬斯克最初提出法律訴訟隨後被撤回，他之前的電郵持續說明所有一切。今年3月，OpenAI曾公布馬斯克之前電郵，顯示他稍早曾表達對OpenAI發展成營利公司(for-profit company)的支持。

馬斯克在新訴訟中稱，他與OpenAI的同名目標(namesake objective)，都被「奧特曼與他的同夥背叛」。訴訟內容指出，「這種背信棄義與欺騙行為具有莎士比亞戲劇般的程度。」