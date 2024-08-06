我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

指背信棄義 馬斯克對OpenAI、創辦人提新訴訟

編譯組／綜合報導
馬斯克對OpenAI及其執行長奧特曼提起新訴訟。(圖截取自電視畫面)
馬斯克對OpenAI及其執行長奧特曼提起新訴訟。(圖截取自電視畫面)

馬斯克(Elon Musk)於5日對OpenAI與其兩位創辦人奧特曼(Sam Altman)、布洛克曼(Greg Brockman)提出訴訟，再次稱這家ChatGPT公司背叛了其造福公共利益而非追求利潤的創始目標。

美聯社報導，這起訴訟在北加州聯邦法院提出，稱這起馬斯克案件為「利他主義相對貪婪的教科書故事」(textbook tale of altruism versus greed)。起訴書指出，奧特曼與訴訟中所提及的其他人，「蓄意討好並欺騙馬斯克，利用馬斯克對人工智慧可能帶來生存危險的人道主義關懷。」

馬斯克是OpenAI於2015年成立時的早期投資人，並與奧特曼共同擔任董事會主席。在訴訟中，馬斯克表示，他自己投資了「數千萬元」(tens of millions)，並協助OpenAI招募頂尖人工智慧研究科學家。馬斯克於2018年初辭去董事會職務。當時OpenAI表示，此舉是為了防止利益衝突，因為馬斯克正在招募人工智慧人才、為電動車製造商開發自動駕駛技術。

Tesla執行長馬斯克曾於今年6月撤銷先前針對OpenAI的訴訟，並未做出任何解釋。訴訟稱，當馬斯克在OpenAI創建時提供資金時，他與奧特曼與布洛克曼曾達成一項協議，協助這家人工智慧公司保持非營利組織型態，為公共利益開發技術，並且維持其程式碼開放。

OpenAI發言人在一份電子郵件聲明中表示，正如所述，有關馬斯克最初提出法律訴訟隨後被撤回，他之前的電郵持續說明所有一切。今年3月，OpenAI曾公布馬斯克之前電郵，顯示他稍早曾表達對OpenAI發展成營利公司(for-profit company)的支持。

馬斯克在新訴訟中稱，他與OpenAI的同名目標(namesake objective)，都被「奧特曼與他的同夥背叛」。訴訟內容指出，「這種背信棄義與欺騙行為具有莎士比亞戲劇般的程度。」

馬斯克 OpenAI 奧特曼

上一則

聖荷西2警官值勤遭撞1死1傷 肇事者酒駕被拘留

下一則

舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工

延伸閱讀

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股
馬斯克贊助的政治行動委員會 蒐集選民個資 密西根要查

馬斯克贊助的政治行動委員會 蒐集選民個資 密西根要查
川普稱「別無選擇」支持電動車：因為馬斯克挺我

川普稱「別無選擇」支持電動車：因為馬斯克挺我
馬斯克遭控違約 前CNN主播勒蒙提告求償

馬斯克遭控違約 前CNN主播勒蒙提告求償
委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛與馬斯克隔空互槓

委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛與馬斯克隔空互槓

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀