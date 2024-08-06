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舊金山百年啤酒廠飄惡臭 居民怨聲載道

記者王子涵／舊金山報導
圖為Anchor Brewing釀酒廠總部。（記者王子涵／攝影）
圖為Anchor Brewing釀酒廠總部。（記者王子涵／攝影）

有著127年歷史的舊金山本地啤酒釀酒廠Anchor Brewing Company，在經歷過去三年的倒閉、被收購風波後，預計很快會回到本地的商超貨架上。居住在釀酒廠附近的居民早已習慣了從酒廠散發的泥土和麵包香氣。但近日一股令人作嘔的臭氣讓社區怨聲載道，氣味被形容為「糞便味」、「肥料味」。

最濃烈的氣味來自釀酒廠背面，靠近Mariposa和Carolina街的拐角處。居民羅莫（Alexis Roemmer）日安在公園散步時說：「氣味非常難聞，」她皺著鼻子說，「我不得不檢查自己的鞋子，是不是踩中了糞便。」

居民格魯伯（Casey Gruber）也有相同的感受，「這氣味像農場，讓我想起雞舍的味道。」

社交媒體上，人們毫不吝嗇地批評這股令人不悅的氣味。「就像有人在Jackson公園草坪上塗滿人類糞便。」

釀酒廠的新東家是優格大亨Chobani創辦人、億萬富翁烏魯卡亞（Hamdi Ulukaya）。據猜測，新東家正在清理前東家Sapporo留下的爛攤子，大量陳舊腐臭的啤酒。

烏魯卡亞家族發言人博伊（Ben Boyd）則否認了這一觀點，稱氣味來自於廠內舊廢水處理罐。這些罐子用來處理釀酒過程中的廢水，然後排入市政下水道。在Sapporo離開時，其聘請的清理團隊清理了處理罐的底部，但這些廢水管並沒有被停用，導致汙水在罐底聚集，散發出臭氣。

他表示，施工隊伍已經拆除了罐子，並清理沉積物，預計在一周內清理完成，氣味也會消失。「我們會及時向社區更新情況。」

今年5月，Anchor釀酒廠及其2.1畝的園區，被出售給烏魯卡亞家族。烏魯卡亞曾與社區成員會面，並表示會拆除社區普遍不喜歡的處理塔。

發言人表示，Sapporo並不應對此次清理不當負責。他對社區表示歉意。

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