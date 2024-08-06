舊金山年度預算生效 振興經濟放首位

舊金山新財年預算，將把振興經濟做為首位目標。（記者李怡／攝影）

在舊金山 市議會最終批准後，市長布里德日前簽署了舊金山2024-2025財年159億元和2025-26財年的155億元的年度預算 。預算案正式生效，將優先考慮振興經濟、支持工人和家庭持、擴大公共安全、解決無家者和街道衛生，同時消除重大赤字。

舊金山市長簽署年度預算，預算案正式生效。（市長辦公室供圖）

布里德表示，預算優先考慮居民需要的城市服務，同時還要保持經濟彈性。鑑於嚴重的預算赤字，必須做出艱難的決定，確保能夠應對最嚴重的健康和公共安全挑戰、支持工人和家庭。

新預算的主要投資 將用於公共安全，包括增加執法人員，部署新核准的技術和工具，實現城市公共安全資源的現代化，維持該市多機構毒品市場執法工作。

市長預算將額外投資1500萬元，用於舊金山未來計畫路線圖中制定的策略，從而推動經濟振興。其中包括為公共安全、活動以及填補聯合廣場和Yerba Buena社區的店面空缺提供資金。這些社區是酒店、娛樂、藝術和文化、零售和旅遊業(HEART) 行業的集中地。

市長預算中的最大投資是對本市3萬多名基礎勞工的薪資投資。預算為與舊金山市 30多個基礎勞工工會談判達成的諒解備忘 (MOU)提供資金，所有新協議均規定，三年內薪資成長至少13%，保證每位市府工人每小時至少賺取 25元。

幫助無家者個人和家庭擺脫街頭，舊金山透過擴大庇護所和住房、擴大外展範圍以及投資預防計畫來對無家可歸的居民進行投資。自2018年以來，舊金山的住房數量增加了50%，庇護床位增加了66%，舊金山街頭無家可歸者人數已降至10年來的最低水準。市長的預算維持了這些擴建的資金，並根據城市之家海灣之家五年戰略計劃，繼續增加新的庇護所和住房，以解決無家可歸問題。

舊金山繼續實施其突破性舉措，支持兒童保育和早期教育工作。預算繼續資助旨在招募和留住早期教育工作者，以及改善兒童保育設施的計畫。市長的預算，擴大了約5700個家庭獲得早期教育兒童保育券的資格，以涵蓋更多中等收入家庭，收入為地區中位數收入 (AMI) 150% 的家庭，即四口之家每年為 22萬4800 元，試行下班後照護支援模式，延長托兒設施在晚上和週末的開放時間，使晚班或不定期輪班的家長受益，包括第一線工作人員。