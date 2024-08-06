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舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工

記者王子涵／舊金山報導
Local 87代表超過5000名清潔工，而舊金山維護承包商協會則代表了包括主要商業建築在內的全市清潔服務。（取自SEIU LOcal 87官網）
Local 87代表超過5000名清潔工，而舊金山維護承包商協會則代表了包括主要商業建築在內的全市清潔服務。（取自SEIU LOcal 87官網）

舊金山市長布里德（London Breed）5日宣布，加州長期護理工會Local 87工會（SEIU Local 87）與舊金山維護承包商協會（San Francisco Maintenance Contractors Association）達成了新合同協議，避免了一場罷工。Local 87代表超過5000名清潔工，而舊金山維護承包商協會則代表了包括主要商業建築在內的全市清潔服務。

現有合同已於7月31日到期，市長布里德30日在市政廳召集雙方代表進行談判。一旦雙方未能達成協議，Local 87工會已授權進行罷工。在過去的一周中，在聯邦調解和解服務部（Federal Mediation and Conciliation Service）的代表參與下，雙方在市政廳內通宵進行談判和合作。終於在8月2日晚上，雙方簽訂新合同。該合同將延續至2028年7月31日。

「我要感謝所有雙方通宵合作達成解決方案，避免了罷工，並給予辛勤工作的清潔工應有的支持和認可。」布里德說，「我感謝所有參與這一過程的人，包括Local 87總裁米蘭達（Olga Miranda）及其領導層，以及舊金山維護承包商協會。我也要特別感謝聯邦調解員樂維（Rachel Lev）的工作。這項協議是舊金山和我們工人的重大勝利，不僅避免了一場非常困難的罷工，還顯示了我們可以齊心協力，尋找真正有利於我們整個城市的解決方案。」

「我們的成員在街頭為舊金山的公平而奮鬥，」米蘭達說，「加州長期護理工會Local 87工會的清潔工將繼續為西海岸樹立最高標準。我們能夠達成一項歷史性的合同，確保基礎工人得到公平的工資、健康保險，並獲得應有的尊重。」

「承包商們很高興我們能夠與清潔工工會達成協議，避免了罷工。」維護承包商協會發言人貝德（Jim Beard）說，「經過長時間且艱難的談判，我們相信這項協議對所有相關利益攸關方都是公平的：對辛勤工作的清潔工來說是公平的，對我們的客戶和他們的租戶也是公平的，他們為城市做出了很大貢獻。感謝市長布里德對達成協議過程的支持。」

舊金山 罷工 加州

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