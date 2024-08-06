台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談

台灣立法委員莊瑞雄應僑務委員李漢文邀請，將於10日在北加演講，探討台灣民主現況與訴求。（受訪者提供）

目前擔任民進黨立院黨團書記長暨台灣立法委員莊瑞雄，應僑務委員李漢文邀請，預計10日於下午1時半到4時半在金山灣區 僑教中心舉辦台灣鄉情座談會，演講主題「台灣為什麼應該加入聯合國」，探討台灣民主現況與訴求。

莊瑞雄出生於屏東縣，為台灣民進黨立委，也是今年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）第四屆年會的台灣宣達團團長。台灣在今年順利加入IPAC，峰會移師到台北舉辦，共有歐盟與23國代表參與。

李漢文形容莊瑞雄非常接地氣，為人也海派、幽默，擔任立法委員工作多年，兩人是十多年好友。對於這次活動，李漢文說：「歡迎愛台灣、關心台灣未來的台灣僑胞們，積極參加本次活動。」並提到，莊瑞雄是總統賴清德就任後第一位來到北加 的台灣立委。這次莊瑞雄訪美行程也僅有北加州 一站。

活動由台灣論壇暨舊金山灣區信賴台灣之友會、南灣台灣同鄉會、北美洲台灣人教授協會北加州分會、聖荷西急難救助協會、台中庫市友誼城市協會、北加州台灣文化體育協會聯合舉辦。李漢文提醒，對於講座有興趣的僑胞可向她電話聯繫報名（669-245-2842），期待僑胞藉由莊瑞雄的演說更了解台灣目前面臨的困境與契機。