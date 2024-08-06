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聖塔克拉拉民選官員選舉 本周截止報名

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖塔克拉拉縣選務處提醒，本周是希望今秋參與競選民選官員職位的參選人提交申請文件的最後期限。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖塔克拉拉縣選務處提醒，本周是希望今秋參與競選民選官員職位的參選人提交申請文件的最後期限。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據聖塔克拉拉縣選務處訊息，本周是希望今秋參與競選民選官員職位的參選人提交申請文件的最後期限。具體截止時間是8月9日（周五）下午5時。不過對於一些現任官員尚未提交申請文件的職位，截止時間可能會延期到8月14日（周三）。

選務處希望參選人盡早提交所有提名文件的簽字原本，包括「參選聲明（Declaration of Candidacy)」和提名的簽字，以確保所有資料準確無誤並及時上傳。

代理選務長莫瑞雷（Matt Morales)表示：「提交參選申請可能會壓力很大。我們的參選服務團隊提供了足夠資源和指導，來保證參選人能及時正確地提交文件資料。」

參選人還必須在提名文件簽發前支付所有必須的申請費。如果適用的話，在提交申請文件的同時應支付參選聲明定金。

除非是參選市政辦公室職位，聖塔克拉拉縣參選人都要到地址在聖荷西市1555 Berger Drive, Bldg. 2的選務處辦公室領取和提交提名文件。參選市政辦公室有不同的申請要求和截止日期，需要到各市府文員辦公室領取和提交申請文件。

更多信息請撥打電話(408) 299-8639聯絡參選服務部；撥打(408) 299-VOTE (8683) /(866) 430-VOTE (8683)聯絡選務處辦公室；或訪問選務處網站www.sccvote.org。

聖荷西

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