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錢宇珊示範京劇花旦妝 戲迷男童模特兒搶眼

記者孫愛薇╱密爾比達報導
錢宇珊從打底開始一層一層示範京劇花旦妝。（記者孫愛薇╱攝影）
錢宇珊從打底開始一層一層示範京劇花旦妝。（記者孫愛薇╱攝影）

加州中文學校聯合會與中華聯誼會合力舉辦「華麗變身京劇花旦化妝術」，邀請台灣資深京劇老師錢宇珊主講。精細的京劇化妝技巧，以及髮片的上膠方式，都令學員仔細觀看紀錄。擔當模特兒的男孩黃駿華是京劇迷，男兒身的他對於花旦角色不僅入戲，還能擺出身段。

講座4日在金山灣區僑教中心舉行，吸引超過40位對京劇有興趣的民眾參與。

錢宇珊表示，很多人看過京劇表演，但是沒有看過京劇的化妝是如何一層一層的打底疊加上去這次從最基本的打底上紅開始，每一個步驟展示說明，用最傳統的方式上花旦頭上的髮片。髮片是用天然榆樹皮擠壓出來的黏液。定型一個髮片，化妝過程非常繁複。

錢宇珊以天然榆樹皮擠出的黏液，刮在真髮製成的髮片上，準備製作花旦頭上的圓形髮片。...
錢宇珊以天然榆樹皮擠出的黏液，刮在真髮製成的髮片上，準備製作花旦頭上的圓形髮片。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區的學員都熱情地學習，希望未來還有機會帶來不同的內容分享。

西谷中文學校老師譚曉華帶著學生黃駿華前來擔任花旦的模特兒。當她知道需要一位花旦模特兒時，立刻想到了黃駿華這位學生。黃駿華對於中國戲曲有特別的愛好，不僅自學二胡，還回到香港參加粵劇表演夏令營，對於男扮女裝的京劇，也能輕鬆進入戲中情境。

年僅十歲的美國華裔黃駿華，對於能擔任花旦模特兒感到非常興奮與期待。漫長的化妝過程中，他不曾表現不耐煩，即便因為飾品導致頭很重，頭皮被拉緊，也能忍耐下來。完成化妝後，還以各種京劇身段引起現場鼓掌叫好。

黃駿華表示，深受中華文化的魅力吸引，雖然花旦的裝扮有點痛，但仍非常喜歡。

模特兒黃駿華完成京劇花旦妝後，隨手擺出京劇身段，引起現場熱烈鼓掌。（記者孫愛薇╱...
模特兒黃駿華完成京劇花旦妝後，隨手擺出京劇身段，引起現場熱烈鼓掌。（記者孫愛薇╱攝影）
黃駿華從小就熱愛中華文化，尤其對京劇頗為上心，不僅自學二胡，還參加京劇夏令營。（...
黃駿華從小就熱愛中華文化，尤其對京劇頗為上心，不僅自學二胡，還參加京劇夏令營。（記者孫愛薇／攝影）

身為主要邀請人的北加州中文學校聯合會會長李娜亞，十歲開始就進入當年台灣的復興劇校學習京劇。錢宇珊是她的學妹。

李娜亞對京劇十分了解，更熱衷於推廣這項文化藝術，她表示，一個京劇演員的養成不易，以前都要學至少八年，從十歲開始一路往上念。住校時，早上五點半就要起床練嗓、練功，自己在完成京劇專業訓練後，繼續上大學深造，並來美攻讀研究所，返台後往新聞與電視主持發展。

中華聯誼會會長毛小苓身著中式旗袍參與。她表示，中華聯誼會主要推廣中華文化，京劇是中華文化很重要的一部分。許多會友都是京劇的票友與演員，想在美國舉辦一場戲，也只能清唱。因京劇化妝是一個很大的學問，能請到從台灣來的錢宇珊來示範一場京劇化妝，非常高興也非常難得。

活動吸引眾多對京劇有興趣的僑胞參與，並以手機錄下難得一見的京劇上妝過程。（記者孫...
活動吸引眾多對京劇有興趣的僑胞參與，並以手機錄下難得一見的京劇上妝過程。（記者孫愛薇╱攝影）
北加州中文學校聯合會與中華聯誼會合力舉辦「華麗變身京劇花旦化妝術」令人驚豔。（記...
北加州中文學校聯合會與中華聯誼會合力舉辦「華麗變身京劇花旦化妝術」令人驚豔。（記者孫愛薇／攝影）

京劇 加州 灣區

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