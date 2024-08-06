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LinkedIn恐懼象徵 被裁科技人日花數小時找工作

編譯組╱綜合報導
LinkedIn網站內容，有部分是求職、部分是社群，已成為灣區及其他地區辦公室求職者的必備工具。(圖取自LinkedIn臉書)
LinkedIn網站內容，有部分是求職、部分是社群，已成為灣區及其他地區辦公室求職者的必備工具。(圖取自LinkedIn臉書)

過去數年，加州許多科技人最終陷入相同情況：被裁員、在LinkedIn上找工作，卻厭倦這個求職社群網站

LinkedIn網站內容，有部分是求職，部分是社群，已成為灣區及其他地區辦公室求職者的必備工具。然而，隨著科技公司持續裁員，科技人必須每天花數小時在LinkedIn群找工作機會。

LinkedIn是專業領域的主要網站，擁有超過十億用戶，每周有6700萬求職者。這樣的規模加上網站平台行銷，長期成為現代資本主義的寫照。不過，在目前科技業裁員時代，也是恐懼的象徵。

這個平台之所以如此擁有巨大力量，是由於它確實做了需要做的事情。科技產業從業人員在LinkedIn上、充滿垃圾資訊的競爭激烈就業市場社群網站中，免費平台的網路功能，在協助用戶尋找全職工作方面，領先Indeed、Dice、Levels.fyi等競爭對手。

舊金山新聞媒體「SF GATE」訪談多名最近被裁員的科技員工，發現大部分人雖然不喜歡LinkedIn，但卻必須使用這個平台，並在某種程度上獲益，協助尋找新工作。

LinkedIn成立於2003年，總部位在矽谷桑尼維爾，現已躋身科技巨頭之列，在超過十個多國家設有辦公室，並在舊金山SoMa設有一棟辦公大樓。擁有1萬8500名員工、支持超過十億用戶。其中有2億2000萬用戶在美國，每周約有6700萬人在此平台尋找工作。公司稱，LinkedIn上每分鐘就有6名員工被聘用。

LinkedIn也提供付費升級進階服務，每月29.99元起，用戶可根據位置、技能、薪資、行業等搜尋職務，並可查看個人化清單。網路功能可串聯共同工作或學習的人，促使用戶建立連絡清單。

發言人史奈普(Greg Snapper)表示，LinkedIn為每名專業人士提供價值。他指出，每個人在LinkedIn體驗不相同，但始終無法否認的是，其具有人際網路聯繫，可獲得其他平台無法獲得建議與職涯技巧的一是，以及在尋找工作時、可從他人獲得協助的好處。

科技人哈瑞斯(Mark Harris)在過去數年內經歷兩次求職，他於2022年離開Twitter、然後透或LinkedIn獲得Flexport工作近兩年之後，這家舊金山物流公司進行裁員。他每天花六小時在LinkedIn上尋找新工作。這名工程師認為，LinkedIn內容雜亂，但承認其是最重要職涯網絡平台，他在Flexport停止發放薪資支票的一周前，又透過LinkedIn在一家舊金山非營利組織找到新工作。

裁員 舊金山 社群網站

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