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運動家隊出走 前執行長比恩感懷念、失落

記者王子涵／舊金山報導
屋崙運動家隊即將遷離，球迷難捨。(美聯社)
屋崙運動家隊即將遷離，球迷難捨。(美聯社)

職棒大聯盟（MLB）本賽季已經進入中後期，屋崙運動家隊（Oakland Athletics）即將完成它在屋崙競技場（Oakland Coliseum）的最後一戰。球隊在過去20多年來的最大功臣在後台觀戰，他與大多數球迷一樣，對球隊的出走感到懷念和失落。

比恩（Billy Beane）是屋崙運動家的代名詞，儘管他已經在幾年前放棄了球隊所有權，但仍以顧問的身分為總經理佛斯特（David Forst）工作。他曾四次獲得大聯盟年度最佳經理人的稱號，並入選福布斯商業頭腦100強。在預算緊張的情況，比恩以獨特的眼光為球隊爭取到實力強勁的球員，多部電影與書籍都以他為原型。

運動家位於拉斯維加斯的新球場預計在2028年竣工投入使用，球隊目前與屋崙球場的租約將在本賽季到期。球隊代表在與鹽湖城、沙加緬度、屋崙三市代表的談判後，最終选择西沙加緬度市所提出的條件。其地理位置不僅距離屋崙較近，老球迷仍可驅車前往。球隊也能夠從豐厚的電視轉播合同中獲取更大比例的分成。

比恩成為屋崙城市英雄的一天，莫過於在2002年拒絕傳奇球隊波士頓紅襪隊的橄欖枝，...
比恩成為屋崙城市英雄的一天，莫過於在2002年拒絕傳奇球隊波士頓紅襪隊的橄欖枝，成為其球隊總經理，而選擇繼續留守屋崙。（取自維基百科）

近期接受舊金山紀事報的採訪時，比恩表示，球隊將永遠離開的事實讓他心有感觸，「隨著時間的推移，我也越來越懷舊。是我從未想過的。」

比恩表示，令他印象最深刻的一天是2012賽季的最後一場比賽。「對我來說，真正重要的永遠是那些在場上的球員和教練。」他表示，在他此前漫長的棒球生涯中，從未達到過賽區第一名。「那個賽季初，球隊被評為聯盟最差的球隊，他們甚至不好意思計算我們將輸掉多少場比賽。」

直到賽季末，屋崙運動家隊出人意料地以聯盟倒數第二少的預算，拿下94勝68負奪得西區頭名。「那個巔峰賽季的最後一天，你真正能夠珍惜品味比賽的最後時刻，看著球隊慶祝，這真的很特別。」比恩說。

比恩成為屋崙城市英雄的一天，莫過於在2002年拒絕傳奇球隊波士頓紅襪隊的橄欖枝，放棄成為其球隊總經理的工作，而選擇繼續留守屋崙。在被問及是否後悔時，他說：「我知道這是正確的選擇，我迫不及待地想為運動家隊效力。我喜歡這裡，我從來沒有後悔過，一次也沒有。」

屋崙 預算 舊金山

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