舊金山清理遊民帳篷1周 庇護所滿員程度近95%

圖為位於田德隆社區的遊民庇護所。（記者李怡／攝影）

本報記者4日了解，舊金山 市政工作人員自從7月31日對舊金山市中心無家可歸者帳篷進行加強清掃以來，舊金山收容遊民 的庇護 所滿員程度已接近95%。通常市府會將收容所的使用率控制在94%，以便為緊急庇護者預留出空間。

市府提供的數據顯示，目前全市已開放永久保障住宅793套，其中398套需要維修，229套正在安置，僅166套閒置可用。

因此在上周，舊金山市長布里德發布了「返鄉Journey Home」行政命令，要求所有市府部門和工作人員，在為無家者提供任何服務(包括住房和庇護所)之前，優先考慮買大巴車票等出城服務，並對接受服務者建立有效的數據追蹤系統，以確保無家者返鄉。此舉是因舊金山目前來自外地的無家者居多。

需要遵守指令的部門包括無家可歸和支持性住房局(HSH)、公共服務局(HSA) 和公共衛生局(DPH)。政令的具體內容，要求所有直接與無家可歸者接觸的市府與合約工，在提供任何其他市政服務(包括住房和庇護所)之前，先提供市政出城援助計畫。要求向急救人員(包括警察、消防員和護理人員)提供講義，包括提供有關市政府的出城搬遷服務的資訊和聯絡電話。還將建立一個追蹤系統，發布遊民已返鄉的有效數據。

在過去一周加強清理帳篷的進程中，平均每天清理近30個帳篷。由工務局拖出一卡車雜物之後，工作人員再進行人行道的清掃工作。

據市長辦公室表示，從8月開始，舊金山更加積極果斷地清理營地，甚至還可能包括刑事處罰。在近兩天的清理工作中沒有發出傳票和逮捕。

此舉得到舊金山居民的認可。但也有反對的聲音稱，這樣激進的清理方式，是因為舊金山市府沒有安置無家者的替代方案。

為此舊金山市長布里德向本報回應，每天清掃無家者營地會持續進行，同時也會提供住宿和食物。過去幾年，自疫情爆發以來，清理行動由健康街道營運中心（HSOC）協調，警察局、工務局、應急管理局、無家可歸者外展小組和舊金山消防局共同合作，開展無家者帳篷清理工作，近幾年已幫助數千無家者從街道轉移到了庇護所。

大多數時候，HSOC工作人員會遇到大量遊民拒絕住進庇護所。去年的拒絕入住人數是67%。本次清掃的對象也是針對露宿街頭的自願無家者營地。為了防止被清理的帳篷和無家者捲土重來，HSOC工作人員和各城市部門執法人員，會時常前往被清理的營地巡查，如發現無家者還在街頭，會再次強制清掃。

另外舊金山為此還安排的龐大的外展團隊，除了為無家者提供日常的住宿和發放食物外，還積極主動走進社區，並回應服務需求。舊金山警察局與工務局會積極配合做好市區內小範圍的營地清掃工作。