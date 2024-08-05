華埠迎「鬼節」 購物、藝術、夜市…挺商家

今年第二屆華埠鬼節將以「迎風奮進」為主題，繼續宣洩憤怒和悲傷。慶典會在獨特的表演、精采的遊行和熙攘的夜市中展開，在夜幕下追念祖先和遊魂。(舊金山中華文化中心提供）

舊金山 中華文化中心在8月將開啟為期兩周的「購物、藝術在華埠 」主題活動，旨在展示和支持社區小商業。活動將在17日（周六）的鬼節達到高潮。

活動以零售和餐飲小商業為特色，提供獨家折扣、特別優惠和獨特商品，如「鬼」特色商品，為遊客提供一個真實難忘的華埠「鬼節」體驗。顧客可以在參與活動的商家處收集印章，獲取限量獎品，如休息室權限、藝術家黃慧倫（Leland Wong）設計T恤等。

預計將有超過2萬名遊客參與和鬼節相關的慶祝活動。

鬼節（亦稱中元節或盂蘭節）是華裔 社區的重要慶典，在香港、新加坡等地都有衍生出多種解讀和慶祝方式。人們相信，每年農曆七月十五開鬼門關，此時人間與冥界的界線模糊，是餓鬼和怒鬼來人間尋求安慰的日子。所以鬼節的儀式，多是為了招待、赦免、安撫這些不安的靈魂。與此同時，生者把酒餚、表演和獻祭供奉給靈界。

舊金山中華文化中心表示，鬼節在華埠有一段鮮為人知的歷史。上世紀20年代前，超度亡靈的儀式（如打醮）和鬼節曾是各地華埠最重要、最具意義的活動之一。據記載，19世紀60年代到20世紀20年代間，加州華埠舉辦過類似慶典至少350次。或許，在移民、冤殺和排華的語境下，鬼節和打醮為那些備倍受代際創傷和分離之痛的家庭帶來一絲慰藉。

然而，1906年地震之後，隨著對迷信和非基督教習俗的打壓，有鬼節傳統的廟宇逐一關閉，且未得重建。儘管如此，鬼節還是在美國存活了下來，以文化遺產的名義，記錄了華裔社區的堅韌和不屈。今天，鬼節經過多版本的復興，延續著化解悲怒的傳統。

去年，舊金山中華文化中心將長達10年的華埠音樂節徹底革新，打造了第一屆鬼節，讓這個傳統節日更適時、更市井，吸引了超過1萬名觀眾分享鬼節的主題和精神。慶典當晚不僅有多元的表演陣容、大型公共藝術、祭壇，還有「大士王」遊行，為華埠和各區祈福。

今年第二屆華埠鬼節將以「迎風奮進」為主題，繼續宣洩憤怒和悲傷。慶典會在獨特的表演、精采的遊行和熙攘的夜市中展開，在夜幕下追念祖先和遊魂。