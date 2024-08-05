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74年歷史海沃糖果工廠9月熄燈 解雇43人

編譯組／綜合報導
包括Rocky Road、U-No、Abba-Zaba等知名巧克力棒產品在灣區生產74年，製造工廠「Annabelle Candy Co.」即將停止營運。(圖取自Annabelle Candy Company臉書)
包括Rocky Road、U-No、Abba-Zaba等知名巧克力棒產品在灣區生產74年，製造工廠「Annabelle Candy Co.」即將停止營運。(圖取自Annabelle Candy Company臉書)

位在東灣海沃(Hayward)、擁有74年歷史，生產「Rocky Road」、「Big Hunk」巧克力棒等糖果產品的糖果製造工廠「Annabelle Candy Co.」，將於9月27日解雇43名員工，並關閉工廠、停止營運。「Annabelle Candy Co.」的原有糖果產品品牌，現將在該公司的其他工廠，以及合約製造工廠生產。

由「Annabelle Candy Co.」母公司「Promise Confections」高層主管簽署、發給加州就業發展部門(California Employment Development Department)通報內容指出，海沃糖果工廠因「缺乏財務可持續性」(a lack of financial sustainability)而即將關閉。

提交給加州就業發展部門的通告指出，所有受影響員工、已收到工廠即將關閉的通知。

「Promise Confections」執行長麥克吉(Michael McGee)在30日晚間發出聲明寫道，對於關閉工廠對員工所造成的影響，公司深表遺憾，將全力支持員工度過過渡期，並與員工及工會緊密合作。新聞稿也指出，做出關廠決定，是由於營運與製造成本增加，以及舊廠設備需要投資

根據公司官網，艾奇舒勒(Sam Altshuler)於1950年創立該公司，隨後併購「Golden Nugget Candy Co.」，產品包括Abba-Zaba帶有花生醬內餡的太妃糖糖果棒，以及含有彷若松露內餡的牛奶巧克力棒U-No，以及最知名產品、包裹棉花糖與烤腰果的巧克力糖Rocky Road。

「東灣時報」曾於2022年報導，「Annabelle Candy Co.」已將多處房產以1300萬元價格，售出給投資公司「Fortress」，其中包括地址位在：27211 Industrial Blvd.的廠房。

加州 就業 投資

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