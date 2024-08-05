明州限制擁槍年齡 加州檢察長挺

加州檢察長邦塔支持支持明尼蘇達州的法律，規定最低年齡21歲的民眾才能獲得在公共場合攜帶手槍的許可証。（記者劉先進╱攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）作爲19名檢察長聯盟成員，日前提交了一份摘要，支持明尼蘇達州 的法律，規定最低年齡21歲的民眾，才能獲得在公共場合攜帶手槍的許可証。

沃斯訴雅各布森案（Worth v. Jacobson）目前懸而未決。這個案件中，三個槍枝權利組織及其成員對明州 的攜帶許可証法規提出質疑，該法規要求申請人至少年滿21歲。原告認爲這違反了第二和第十四修正案。地區法院支持原告，認定第二修正案的明文涵蓋了他們的行爲，政府未能表明，限制18至20歲兒童在公共場合攜帶手槍的權利符合槍枝監管的歷史傳統。

明州對該決定提出上訴。 州地區法院做出了有利於原告的裁決後，聯邦第八巡回上訴法院重新審查了該案件，並確認地區法院的裁決。上訴法院認爲，普通、守法的18至20歲兒童是受第二修正案保護的人民的一部分。

法院認爲，明州未能提供足夠的歷史類似物來証明年齡限制是合理的，並指出該州提供的証據不符合証明類似槍枝法規的歷史傳統的負擔。因此，法院裁定，明州攜帶許可証法規中的年齡限制違憲。 明州現在尋求在小組或全體法院重新審理。

檢察長聯盟的簡報認爲，重審是合理的，因爲法官小組的推理，可能會破壞各州通過適用類似的年齡限制法來保護公民的努力。全國大多數州對擁有、購買、轉讓或使用槍枝實施了一些基於年齡的限制，以促進公共安全並遏製其境內的槍枝暴力。

邦塔説，他支持明尼蘇達州和其他州，通過這些旨在改善公共安全的常識性槍枝法規，遏制槍枝暴力。

在簡報中，各州檢察長聲稱，根據第二修正案，明州的法律是符合憲法的，符合各州的權威和促進槍枝安全，符合保護社區免受槍枝暴力的州法規的曆史傳統。聯盟辯稱，地區法院推翻明州法律的裁決是錯誤適用。最高法院在紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案和美國訴Rahimi案（New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen and United States v. Rahim）中，保留各州通過符合第二修正案文本和曆史理解的法律，以監管槍枝的權力。

具體來説，簡報認爲，第二修正案允許各州頒布各種措施，以促進槍枝安全和保護免受符合歷史傳統的槍枝暴力，各州長期以來一直通過頒布法律來促進安全、預防犯罪和儘量減少其境內的槍枝暴力來行使這一權力。 明州基於年齡的限制與其他州採取的措施一致，並屬於各州監管槍枝的權力範圍。大多數州和哥倫比亞特區對槍枝的使用、購買或擁有施加了基於年齡的限制。類似限制對於促進公共安全和遏製暴力是必要的。