BART南灣延伸段 聯邦注資51億

數十位民選官員、社區成員和交通官員出席BART南灣延伸第二期建設工程奠基儀式，12名代表為破土動工鏟下第一鏟。（記者葛歆睿╱攝影）

聖塔克拉拉谷交通局VTA (Santa Clara Valley Transportation Agency)日前宣布好消息，聯邦交 通部已同意撥款51億元協助興建BART延伸到聖荷西 市中心與聖塔克拉拉市的第二期(Phase II)工程。

但這項撥款比VTA希望的63億元少了一些。VTA必須在未來幾個月內籌到足夠的經費，否則那51億元也拿不到。這項撥款創下幾個歷史里程碑，令許多南灣的官員和居民都感興奮。

聖荷西信使報報導，聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)2日指出，這項撥款是聯邦運輸部(Federal Transit Administration)歷史上金額第二大的撥款案，也是西岸地區史上第一大的運輸工程撥款。但即便如此，工程所需的127億元VTA必須補滿，目前還有7億元必須籌足。如不能到達那個目標，聯邦的經費不會發下來。

馬漢指出，未來幾個月必須把這7億元的缺口填滿，以便能在明年取得聯邦的經費，以免工程又受延誤。VTA將與諸多包商共同磋商，希望大家稍有減價。馬漢表示，這個過程可能很艱難，但希望最終能夠達成目標。

兩期的延伸案完工時，BART接手負責營運和維修，但這16哩路段的設計與興建的職責，都是由VTA背負的。第二期工程的最後六哩，是通過聖荷西的市中心，然後轉向西北到達聖塔克拉拉市。

20多年前這項第二期工程估計是44億元，如今已膨脹到三倍之多。原本預計2026年可以通車，如今至少要等到2037年。第一期工程是把BART從阿拉米達縣引入聖塔克拉拉縣，密爾比達 站(Milpitas)和北聖荷西的貝律耶沙(Berryessa)站已在2020年完工啟用。

第二期工程已在今年6月破土動工，經費來自地方上已籌到的款項。那天的氣氛相當熱烈，有數十位民選官員、社區代表和交通單位官員出席，其中12人為破土動工衝出第一鏟。

在爭取第二期工程款項方面，地方官員和企業都努力向聯邦交通部遊說。南灣的勞動人員工會集團AFL-CIO，代表100個工會和其下的10萬名勞工，也大力促請交通部長盡快撥款。第二期工程預期會創造出7萬5000個工作機會，也難怪工會組織會如此相挺。