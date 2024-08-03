我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

加州教師退休基金績效超預期 總價值3414億

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
CalSTRS首席投資官Scott Chan表示，去年的投資回報率達8.4%。（翻攝自CalSTRS網站）
CalSTRS首席投資官Scott Chan表示，去年的投資回報率達8.4%。（翻攝自CalSTRS網站）

加州教師退休系統（CalSTRS）日前宣布養老基金表現超出預期，本財年總價值達到3414億元。

CalSTRS在7月30日的聲明中表示，即使過去一年經歷了通脹、利率上升和地緣政治等種種不確定因素，去年的投資回報率高達8.4%，比2023-24財年高出1%。

首席投資官Scott Chan在聲明中表示，養老基金優先了長期投資，而基金持續高於7%標竿的回報率也證明了這一策略的有效性。CalSTRS報告過去30年的回報率超過7.5%。

Scott Chan表示：「過去一年全球公開市場的強勁表現，證明了高度多元化投資組合的重要性。雖然去年8.4%的回報率是值得稱讚的，但我們真正的使命是保證成員的養老金長期、穩定增長。」

CalSTRS表示，要支付加州100萬公立學校教師和相關人士的退休金、殘障金以及遺孀福利等項目，需要達到7%的回報率才行。基金報告將比最初預期的2046年提前達到完全提存準備，這意味著基金有足夠資金來支付現有和未來所需的退休金。

目前CalSTRS擁有達到提存準備75%的資金。自2017年以來，基金已經增長了13%。去年是該基金連續第6年收入盈餘。

CalSTRS將去年的成功歸功於上市公司之類「公募股權」資產的強勁表現，這部分資產占比養老基金超過40%的投資。與此同時，占比基金將近14%的房地產回報率卻為負。儘管如此，CalSTRS表示，房地產資產的表現還是好過上一財年。

投資 退休金 加州

上一則

高苑工商棒球隊奪世錦賽亞軍 回台前灣區兩日遊

下一則

一人當兩人用？ 谷歌招聘機長 還要兼項目經理

延伸閱讀

表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時

表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時
矽谷巴洛阿圖每平方呎房價1761元 全美最貴

矽谷巴洛阿圖每平方呎房價1761元 全美最貴
加州城市聯盟洛縣分會 亞市市長高卿榮任會長

加州城市聯盟洛縣分會 亞市市長高卿榮任會長
史島華人遇機票詐騙 商務艙變經濟艙 直飛變轉機

史島華人遇機票詐騙 商務艙變經濟艙 直飛變轉機
紐森撥款9400萬 推動補充住房

紐森撥款9400萬 推動補充住房

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格