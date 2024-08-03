加州教師退休基金績效超預期 總價值3414億

CalSTRS首席投資官Scott Chan表示，去年的投資回報率達8.4%。（翻攝自CalSTRS網站）

加州 教師退休系統（CalSTRS）日前宣布養老基金表現超出預期，本財年總價值達到3414億元。

CalSTRS在7月30日的聲明中表示，即使過去一年經歷了通脹、利率上升和地緣政治等種種不確定因素，去年的投資 回報率高達8.4%，比2023-24財年高出1%。

首席投資官Scott Chan在聲明中表示，養老基金優先了長期投資，而基金持續高於7%標竿的回報率也證明了這一策略的有效性。CalSTRS報告過去30年的回報率超過7.5%。

Scott Chan表示：「過去一年全球公開市場的強勁表現，證明了高度多元化投資組合的重要性。雖然去年8.4%的回報率是值得稱讚的，但我們真正的使命是保證成員的養老金長期、穩定增長。」

CalSTRS表示，要支付加州100萬公立學校教師和相關人士的退休金 、殘障金以及遺孀福利等項目，需要達到7%的回報率才行。基金報告將比最初預期的2046年提前達到完全提存準備，這意味著基金有足夠資金來支付現有和未來所需的退休金。

目前CalSTRS擁有達到提存準備75%的資金。自2017年以來，基金已經增長了13%。去年是該基金連續第6年收入盈餘。

CalSTRS將去年的成功歸功於上市公司之類「公募股權」資產的強勁表現，這部分資產占比養老基金超過40%的投資。與此同時，占比基金將近14%的房地產回報率卻為負。儘管如此，CalSTRS表示，房地產資產的表現還是好過上一財年。